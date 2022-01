Nowy rekord fuzji jądrowej: chiński reaktor EAST z najdłuższym czasem pracy na świecie

Chińskie sztuczne słońce, czyli reaktor doświadczalny o nazwie Experiential Advanced Superconducting Tokamak (EAST) pobił absolutny rekord, jeśli chodzi o czas pracy. Proces zachodzącej wewnątrz niego fuzji jądrowej trwał dokładnie 17 minut i 36 sekund.

Dodatkowo, temperatura plazmy we wnętrzu reaktora osiągnęła 70 mln stopni Celsjujsza, czyli ponad czterokrotnie więcej, niż temperatura wewnątrz Słońca (15 mln stopni C. według szacunków).

Niestety zabrakło najważniejszego: wydatek energetyczny potrzebny do utrzymania stabilnego procesu fuzji nadal był większy, niż energia uzyskana w jej trakcie. Jesteśmy więc coraz bliżej, ale nadal do okiełznania tego procesu i wykorzystania go komercyjnie trochę nam brakuje.

Chiński reaktor fuzji jądrowej pochłonął już prawie miliard dolarów

Aktualne wydatki na ten projekt, w który zaangażowanych jest ponad 10 tys. osób, wynoszą 947 milionów dolarów. Dość dużo, zważywszy, że nadal EAST nadal bardziej jest projektem naukowym, niż komercyjnym, jednak potencjalne korzyści, które przyniesie w przyszłości sprawiają, że władze Chińskiej Republiki Ludowej inwestują w nią dość chętnie.

Chińscy fizycy szacują, że pierwsze reaktory fuzyjne z dodatnim bilansem energetycznym pojawią się do 2040 r. Czekając na ten przełom usłyszymy zapewne o co najmniej kilku kolejnych rekordach dotyczących sprawności reaktora EAST. Kontrolowana i wydajna fuzja jądrowa to obietnica czystej i taniej energii elektrycznej, co w naszej obecnej sytuacji, wydaje się absolutną koniecznością.