Cząstki X znowu wykryte! Tym razem w plazmie kwarkowo-gluonowej

Naukowcy z MIT po raz pierwszy zidentyfikowali egzotyczne cząstki X w plazmie kwarkowo-gluonowej. To odkrycie może zmienić nasze postrzeganie początków Wszechświata.

Zgodnie z obowiązującą wiedzą, w pierwszych milionowych częściach sekundy po Wielkim Wybuchu, Wszechświat był wrzącą plazmą zbudowaną z kwarków i gluonów, o temperaturze przekraczającej tryliony stopni Celsjusza. Cząstki te na krótko połączyły się w przeróżne kombinacje, po czym ostygły i przetrwały w bardziej stabilnych konfiguracjach, tworząc neutrony i protony.

Fizycy uważają, że tuż przed ochłodzeniem, cześć kwarków i gluonów zderzała się losowo, tworząc bardzo ulotne cząstki X. Nazwano je tak ze względu na tajemniczą strukturę i nieznane właściwości. Obecnie są one bardzo rzadkie, choć teoretycznie można je wytworzyć w akceleratorach cząstek. Teraz zespół uczonych z Laboratorium Nauk Jądrowych MIT znalazł dowody na istnienie cząstek X w plazmie kwarkowo-gluonowej powstałej w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w CERN. Wyniki opublikowano w Physical Review Letters.

To dopiero początek historii. Pokazaliśmy, że potrafimy znaleźć sygnał. W ciągu najbliższych kilku lat chcemy wykorzystać plazmę kwarkowo-gluonową do zbadania wewnętrznej struktury cząstki X, co może zmienić nasz pogląd na to, jaki rodzaj materiału powinien produkować Wszechświat.

prof. Yen-Jie Lee, fizyk MIT, główny autor badań