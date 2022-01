Diament nie z tego świata. Enigma trafi na aukcję

Enigma to bardzo rzadki, czarny diament o wadze 555,55 karatów, który został wystawiony na sprzedaż. Liczy ponad 2 miliardy lat, a dom aukcyjny Sotheby’s Dubai szacuje, że zostanie sprzedany za ok. 5 milionów dolarów.

Enigma to przykład karbonado, diamentu polikrystalicznego, który z wyglądu jest podobny do węgla drzewnego. Porowata powierzchnia karbonado nie wykazuje inkluzji pochodzących z płaszcza ziemskiego. Diament ma pochodzenie pozaziemskie – powstał w wyniku uderzenia meteorytu ok. 2,6-3,8 mld lat temu.

Czarne diamenty karbonado są wyjątkowo stare. Datujemy je na około 2,6 do 3,8 miliarda lat i wierzymy, że mają pozaziemskie pochodzenie. Białe diamenty i inne kolorowe diamenty są zazwyczaj spotykane w kimberlitach i wydostają się na powierzchnię Ziemi przez erupcję wulkaniczną. Natomiast diamenty karbonado ukrywają się w osadowych depozytach aluwialnych i są znajdowane blisko powierzchni Ziemi. Sophie Stevens, specjalistka ds. biżuterii w Sotheby’s Dubai

Diamenty karbonado występują tylko w Brazylii i Republice Środkowoafrykańskiej, co uwiarygodnia przekonanie, że powstały w wyniku uderzeń meteorytów miliardy lat temu. Wtedy to Afryka i Ameryka Południowa były połączone w superkontynent nazywany Rodinia.

Sądzimy, że albo doszło do zderzenia asteroidy z Ziemią i wytworzenia chemicznego osadzania się pary wodnej, która uformowała te diamenty, albo też diamenty te były częścią meteorytu, który zderzył się z Ziemią. Sophie Stevens

Enigma jedyna w swoim rodzaju

Wcześniej niedostępna na rynku, Enigma została pokazana w Dubaju, gdzie można zobaczyć ją na własne oczy. Diament później zostanie przetransportowany do Los Angeles i do Londynu, gdzie zostanie wystawiony na sprzedaż na aukcji internetowej. Nie ma ceny wyjściowej kamienia. Dom aukcyjny Sotheby’s Dubai akceptuje płatność kryptowalutami.

Ponieważ czarne diamenty nie były często spotykane na rynku, istnieje bardzo niewiele przykładów z przeszłości na aukcjach. Tak więc to dobry pomysł, aby pozwolić rynkowi zdecydować i będzie to interesujące, aby zobaczyć, jaki jest obecny popyt. Jeden z ostatnich czarnych diamentów sprzedano na aukcji w 2001 r., choć ważył zaledwie 33 karaty. Tu mamy do czynienia z 555,55 karatami. Sophie Stevens

Warto wspomnieć, że obecny właściciel pozyskał Enigmę w nieoszlifowanej postaci w latach 90. ubiegłego wieku. Chciał on nadać kamieniowi kształt nawiązujący do symbolu hamsa. W judaizmie hamsa symbolizuje Rękę Boga lub Rękę Miriam, w islamie jest tożsama z Ręką Fatimy, córki Mahometa.