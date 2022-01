Europejskie elektrownie jądrowe potrzebują miliardów euro. Pojawiły się konkretne kwoty

Jak twierdzi Thierry Breton, Unia Europejska będzie musiała zainwestować 500 mld euro w elektrownie jądrowe nowej generacji. Tego typu inwestycje miałyby być prowadzone w latach 2022-2050.

Breton, który pełni funkcję komisarza do spraw rynku wewnętrznego w Komisji Europejskiej, przedstawił swoją opinię w tej sprawie za sprawą wywiadu udzielonego na rzecz Journal du Dimanche. Jak wyjaśnia polityk, obecnie istniejące elektrownie jądrowe będą potrzebowały inwestycji opiewających na kwotę 50 mld euro. Mowa o pieniądzach, które będzie trzeba wydać do 2030 roku. Z kolei w przypadku elektrowni nowej generacji wydatki będą nawet dziesięciokrotnie wyższe.

Czytaj też: Francja uruchomi kolejne reaktory jądrowe. Poznaliśmy pierwsze daty

Komisarz do spraw rynku wewnętrznego przekonywał również, że unijny plan uznania energii z elektrowni atomowych i gazu ziemnego za „zieloną” powinien być ważnym krokiem w kierunku przyciągnięcia potrzebnego kapitału. Władze Unii Europejskiej już teraz konsultują ten pomysł z krajami członkowskimi. Jak na razie nie udało się wypracować jednolitego stanowiska co do tego, czy takie źródła energii faktycznie można uznać za ekologiczne.

Wygląda na to, że elektrownie jądrowe na terenie Unii będą traciły na znaczeniu

Przedstawiciele Komisji Europejskiej przekonują, że gaz ziemny i energia jądrowa mogą odegrać stosunkowo ważną rolę w przechodzeniu do energii opartej na odnawialnych źródłach energii. O ile francuskie władze stoją na czele kampanii związanej z popularyzacją elektrowni jądrowych, tak sprzeciw w tej sprawie wyrażają między innymi Niemcy i Austria. Oba te kraje są obecnie w trakcie wygaszania wszystkich swoich elektrowni jądrowych.

Reklama

Czytaj też: Nowe porozumienie państw P5: broń jądrowa będzie wykorzystywana wyłącznie do obrony

Na obecną chwilę udział takich elektrowni w produkcji energii wykorzystywanej na terenie Unii Europejskiej wynosi 26 procent. Szacuje się jednak, iż do 2050 roku wskaźnik ten znacząco spadnie i osiągnie zaledwie około 15 procent. Jeśli dotychczasowe plany zostaną zrealizowane to budowa nowych elektrowni jądrowych będzie uzależniona od zezwoleń wydanych przed 2045 r. Z kolei prace nad przedłużeniem funkcjonowania istniejących elektrowni musiałyby zostać zatwierdzone przed 2040 r.