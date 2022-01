Koniec z marnowaniem ciepła. Ten generator zamieni je w energię elektryczną

Naukowcy z Pennsylvania State University oraz National Renewable Energy Laboratory stworzyli generator termoelektryczny, który może przekształcać ciepło w energię elektryczną. Urządzenie wystarczy owinąć wokół rozgrzanej powierzchni, takiej jak na przykład rura wydechowa.

Duża ilość ciepła pochodzącego z energii, którą zużywamy, jest w zasadzie marnowana, często rozpraszana wprost do atmosfery. Dotychczas nie dysponowaliśmy opłacalnymi sposobami wykorzystania [urządzeń] dopasowujących się kształtów służących do wychwytywania i przekształcania tego ciepła w użyteczną energię. Te badania torują ku temu drogę. Shashank Priya, Pennsylvania State University

Przytoczone rozwiązanie mogłoby być nie tylko użyteczne, ale również niezwykle wszechstronne. Mowa bowiem o odzyskiwaniu ciepła z rur wydechowych w pojazdach czy też rur grzewczych w budynkach mieszkalnych. Co więcej, nie ma konieczności mocowania tych urządzeń na stałe, a łatwość montażu sprawia, iż takie generatory termoelektryczne mogłyby trafiać do nawet najtrudniej dostępnych miejsc.

Taki generator termoelektryczny może produkować elektryczność z potencjalnie marnowanego ciepła

Jak to w ogóle działa? Kiedy generator termoelektryczny znajduje się w pobliżu źródła ciepła, wytwarza prąd elektryczny dzięki elektronom poruszającym się od rozgrzanej do schłodzonej strony. Urządzenie jest spłaszczone i ma kwadratowy kształt, a w jego skład wchodzą niewielkich rozmiarów połączone ze sobą paski. Pomiędzy nimi znajdują się szczeliny zapewniające elastyczność, która umożliwia dopasowanie do zakrzywionych powierzchni. Istnieje też możliwość modyfikacji urządzeń tak, by działały z wykorzystaniem różnych źródeł ciepła.

W czasie testów generator ten zapewnił gęstość energetyczną o 150% wyższą niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań. W przypadku zmniejszonej wersji urządzenia, które miało powierzchnię wynoszącą około 20 centymetrów kwadratowych, gęstość ta spadała do nieco niższych wartości, lecz i tak była o 115% wyższa od rezultatów osiąganych przez konkurencję. Umieszczone na rozgrzanej powierzchni urządzenie było w stanie wyprodukować 56,6 watów mocy. Jak wyjaśnia Priya, zamontowanie wielu takich urządzeń na przykład na rurach stosowanych w elektrowniach mogłoby zapewnić kilowaty energii, która w innym wypadku dosłownie uleciałaby w powietrze.