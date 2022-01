Naukowcom udało się zastąpić ind grafenem. Produkcja elektroniki będzie odrobinę łatwiejsza

Ind to jeden z najrzadszych metali występujących na naszej planecie. Niestety, jest on również kluczowym składnikiem w produkcji wielu komponentów urządzeń elektronicznych, co w niedalekiej przyszłości może okazać się nie lada problemem. Na szczęście brytyjskim naukowcom udało się zastąpić rzadki ind, o wiele prostszym w pozyskiwaniu grafenem.

Cienkie warstwy produkowane z tlenku indu i cyny (ITO) mają wysoką przewodność elektryczną i są przezroczyste dla światła, dzięki czemu idealnie nadają się do różnych rodzajów wyświetlaczy, w tym LCD, OLED-ów, wyświetlaczy e-ink, wszelkiej maści ekranów dotykowych, a także do oświetlenia LED i produkcji ogniw słonecznych. Nie wspominając o tranzystorach bipolarnych i wykorzystywaniu indu do niskotemperaturowego lutowania półprzewodników. Ten rzadki pierwiastek ma więc dość szerokie zastosowanie – nic dziwnego, że naukowcy zastanawiają się, czym można byłoby go zastąpić.

Tak było też w przypadku grupy badaczy z Queen Mary University of London, którzy zaproponowali grafen jako alternatywę dla indu. Pomysł ten znany jest w świecie naukowym od jakiegoś czasu, jednak dotychczasowe metody stosowane do nanoszenia grafenowej warstwy na przezroczyste powierzchnie zostawiały wiele do życzenia.

Grafen zamiast indu

Brytyjczycy stworzyli więc nowy sposób, który wykorzystuje technikę chemicznego osadzania z fazy gazowej, w której grafen wzbogacany jest domieszką kwasu azotowego w celu zwiększenia jego przewodności elektrycznej, a następnie wytrawiany laserem w określony wzór, dzięki któremu staje się anodą. Autorzy badania twierdzą, że stworzony przez nich wyświetlacz OLED z wykorzystaniem grafenu spisuje się tak samo dobrze, jak wyświetlacze produkowane z wykorzystaniem tlenku indu i cyny.

— Nasze badanie, jako pierwsze na świecie, pokazuje, że grafen może zastąpić ITO w urządzeniach elektronicznych i optycznych. Wykazaliśmy, że grafen-OLED ma identyczną wydajność jak ITO-OLED – mówi profesor Colin Humphreys, współautor badania.

Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia kosztów produkcji obu materiałów. Pomimo swojego rzadkiego występowania, ind nadal pozostaje stosunkowo tanim materiałem. Tego samego jak na razie nie można niestety powiedzieć o grafenie, ze względu na jego dość wysokie koszty produkcji. Sytuacja ta może zmienić się w najbliższych latach – wiele firm pracuje nad opracowaniem tańszych metod produkcji grafenu, więc prędzej, czy później coraz rzadszy ind znajdzie swojego godnego następcę.