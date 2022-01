Na ratunek Graviticity. W ten sposób może wyglądać magazynowanie energii

Magazynowanie energii stanowi spore wyzwanie, jeśli ludzkość chciałaby w pełni wykorzystać potencjał odnawialnych źródeł energii. Jednym z proponowanych rozwiązań jest w tym przypadku Gravitricity.

Najkrócej rzecz ujmując, Gravitricity korzysta z ciężkich ładunków, które są podnoszone przez pionowe szyby. W ten sposób dochodzi do magazynowania energii, którą można wyemitować, jeśli pojawi się taka potrzeba. Oczywiście przytoczona koncepcja nie jest czymś szczególnie nowatorskim, ponieważ na podobnej zasadzie funkcjonują elektrownie szczytowo-pompowe, które można znaleźć również w Polsce.

Ponieważ świat wytwarza coraz więcej energii elektrycznej z okresowych odnawialnych źródeł energii, rośnie zapotrzebowanie na technologie, które mogą przechwytywać i magazynować energię w okresach niskiego zapotrzebowania i błyskawicznie ją uwalniać, gdy jest potrzebna. pisze producent na swojej stronie internetowej

Opisywana technologia działa w zakresie mocy od 1 MW do 20 MW i ma stanowić krok naprzód w zakresie produkcji energii z jej odnawialnych źródeł. Magazyn energii Gravitricity ma funkcjonować co najmniej 50 lat, ale nie to wydaje się najciekawsze. Uzyskanie pełnej mocy (od zera) trwa mniej niż sekundę, a producent dodaje, że magazyn ma możliwość wolnej pracy przy niskiej mocy oraz szybkiej pracy przy wysokiej mocy.

Gravitricity ma działać na podobnej zasadzie co elektrownie szczytowo-pompowe

Jednocześnie takie rozwiązanie ma być pod względem kosztów znacznie bardziej opłacalne niż stosowanie na przykład baterii litowych. W 2019 r. przedstawiciele Gravitricity Limited zlecili naukowcom z Imperial College London badanie, w ramach którego wykazano, że system oparty na grawitacji może przechowywać energię elektryczną za cenę odpowiadającą połowie kosztów generowanych przez baterie litowo-jonowe w ciągu całego okresu ich eksploatacji.

Co ciekawe, wiosną ubiegłego roku osoby związane z projektem Gravitricity prowadziły rozmowy z właścicielami kopalń w kilku krajach Europy, między innymi w Polsce. Poza tym, pojawiły się również doniesienia o rozmieszczeniu takich magazynów energii w Afryce Południowej.