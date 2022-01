Huawei P50 Pro i P50 Pocket wkraczają do Polski. Ile trzeba za nie zapłacić?

Zgodnie z zapowiedziami, w naszym kraju debiutują dwa nowe smartfony Huawei – P50 Pro i składany P50 Pocket. Przyjrzyjmy się im nieco bliżej, a także sprawdźmy, w jakich cenach je kupimy. Czy plotki się potwierdziły i powinniśmy szykować się na miażdżące ceny?

Budzącym największe zainteresowanie modelem jest z pewnością Huawei P50 Pocket. Jest to pierwszy składany model typu clamshell w ofercie producenta, będzie więc bezpośrednio konkurował z Galaxy Z Flip3.

Huawei P50 Pocket zachwyca wyglądem

Skoro już o konkurencji mówimy, to Huawei podczas grudniowej premiery nie omieszkał porównać swojego modelu do tego od Samsunga. Firma pokazała nam, że dzięki nowemu, autorskiemu zawiasowi smartfon nie tylko jest wytrzymalszy i bardziej niezawodny, ale udało się też sprawić, by ekran po złożeniu ściśle przylegał do siebie na całej powierzchni. Dzięki temu zmniejszono grubość urządzenia, które po złożeniu ma grubość 15,2 mm, zaś rozłożony – 7,2 mm. Waży 190 gramów. Jest więc kompaktowy i bardzo poręczny, idealny do schowania nawet w mniejszej kieszeni.

Huawei P50 Pocket został wyposażony w dwa ekrany. Jeden, umieszczony obok wyspy aparatów, to okrągły panel OLED o przekątnej 1,04 cala i rozdzielczości 340 x 340 pikseli. Idealnie nada się do odczytywania powiadomień czy jako ułatwienie podczas robienia sobie selfie. Główny wyświetlacz, również OLED, po rozłożeniu ma przekątną 6,9 cala, rozdzielczość Full HD+ i częstotliwość odświeżania 120 Hz.

Aparat do selfie umieszczono w okrągłym wcięciu i oferuje nam rozdzielczość 10,07 Mpix. Z tyłu – na okrągłej, pasującej do pomocniczego wyświetlacza wyspie – znalazł się moduł główny 40 Mpix Quad Pixel f/1,79, obiektyw ultraszerokokątny 13 Mpix f/2.2 o kącie widzenia 120 stopni i aparat 32 Mpix (f/1.8; 30 mm).

Oczywiście nie znajdziemy tutaj łączności 5G, ale P50 Pocket oferuje Wi-Fi 6, NFC i Bluetooth 5.2. Urządzenie napędzane jest przez Qualcomm Snapdragon 888 wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Dużym plusem, zwłaszcza gdy porównany ten model z Galaxy Z Flip3, jest bateria o pojemności 4000 mAh obsługująca szybkie ładowanie z mocą 40W.

Huawei P50 Pocket – ceny

Huawei P50 Pocket będzie kosztować 6 499 zł. W przedsprzedaży od 26 stycznia do 8 lutego kupimy go za 5 999 zł i za złotówkę dostaniemy słuchawki FreeBuds Lipstick.

Huawei P50 Pro zachwyci nas możliwościami fotograficznymi

Drugim debiutującym w naszym kraju modelem jest Huawei P50 Pro. Na jego wprowadzenie musieliśmy czekać o wiele dłużej, bo jego premiera w Chinach odbyła się jeszcze latem ubiegłego roku. Największą zaletą tego modelu są aparaty.

Znajdziemy tutaj podwójny aparat główny, na który składa się aparat tradycyjny 50 Mpix (zmniejszane do 12,5 Mpix, przysłona F/1.8, ekwiwalent 23mm) i czarno-biały 40 Mpix (zmniejszane do 10 Mpix, F/1.6, 23mm). obok nich Huawei umieścił obiektyw ultraszerokokątny 13 Mpix (F/2.2, 13mm), i teleobiektyw 64 Mpix. Jeśli mówimy o możliwościach fotograficznych, to warto wspomnieć o niskim poziomie szumów, dużej rozpiętości tonalnej, wysokim poziomie rejestrowanych detali czy naturalnym balansie bieli. Z przodu Huawei umieścił aparat do selfie o rozdzielczości 13 Mpix.

Huawei P50 Pro również wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 888, także bez modemu 5G. SoC wspierany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128, 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Bateria ma pojemność 4360 mAh i obsługuje szybkie ładowanie z mocą 66 W technologii Huawei SuperCharge.

6,6-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2700 x 1228 pikseli oferuje odświeżanie na poziomie 120 Hz i częstotliwość próbkowania dotykowego 300 Hz, co ma zapewnić płynne wrażenia podczas oglądania. Warto też wspomnieć, że model ten jest odporny na zachlapania, wodę i kurz zgodnie z normą IP68.

Huawei P50 Pro – ceny

Huawei P50 Pro został wyceniony na 5 499 zł. W ramach przedsprzedaży trwającej od 26 stycznia do 8 lutego smartfon kosztuje 4 999 zł i za złotówkę otrzymamy słuchawki FreeBuds 4.