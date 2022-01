Japonia i Stany Zjednoczone stworzą nowy system obrony przed bronią hipersoniczną

Stany Zjednoczone i Japonia rozpoczną wspólne badania, których celem jest opracowanie skutecznych strategii obrony przed bronią hipersoniczną. Badania obejmą „sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, ukierunkowaną energię i obliczenia kwantowe”, a także „technologię przeciw-hiposoniczną”.

Co ciekawe, dzień po ogłoszeniu oficjalnej współpracy pomiędzy Japonią i USA, Korea Północna przeprowadziła pierwszy test swojego hipersonicznej głowicy manewrującej. Gdybym był hazardzistą, założyłbym się, że służby wywiadowcze Japonii albo USA (albo obu krajów) wiedziały o wiele wcześniej o planach Północnej Korei.

Japonia i Stany Zjednoczone kontra broń hipersoniczna

Broń hipersoniczna obejmuje głównie systemy rakietowe, które poruszają się z prędkością przekraczającą 5 Machów, czyli pięć razy większą od prędkości dźwięku. W przeciwieństwie do pocisków balistycznych, które również poruszają się z prędkością hipersoniczną, nowa broń hipersoniczna porusza się po obniżonych trajektoriach, zazwyczaj pozostając w atmosferze. To pozwala na ominięcie wielu systemów obrony antyrakietowej, gdyż z jednej strony zwykłe systemy rakiet ziemia-powietrze nie są w stanie ich przechwycić ze względu na zbyt dużą wysokość, a z drugiej wysokość ta jest zbyt mała, żeby wykorzystać systemy oparte na rakietach balistycznych.

Dlatego też Japonia i Stany Zjednoczone chcą wspólnie opracować nowe sposoby przechwytywania pocisków hipersonicznych. We wspólnym oświadczeniu obu państw możemy przeczytać, że najnowsza współpraca spowodowana jest „szybką i nieprzejrzystą ekspansją wojskową, która zagraża regionalnej równowadze strategicznej”, co jest ewidentnym odniesieniem do Chin i kontynuacją japońsko-amerykańskiej współpracy przeciwko działaniom Państwa Środka – pod koniec grudnia oba kraje uzgodniły np. wspólne działania wojskowe w przypadku chińskiej inwazji na Tajwan.

Nie bez znaczenia są również testy broni hipersonicznej prowadzone w Korei Północnej o nazwie Hwasong-8, która jest pociskiem balistycznym krótkiego zasięgu, wyposażonym w głowicę manewrującej. Zdaniem przedstawicieli Japonii i USA, broń ta może zagrażać zarówno dużym skupiskom ludności w japońskich miastach, jak i amerykańskim bazom wojskowym funkcjonującym na terenie Japonii. Stany Zjednoczone ewidentnie starają się zacieśnić swoje stosunki z Japonią, która jest jednym z silniejszych sojuszników USA w rejonie Pacyfiku.