KFC zacznie sprzedawać roślinne nuggetsy przygotowane przy współpracy z Beyond Meat

Ten historyczny moment nastąpi 10 stycznia. Roślinne nuggetsy o nazwie Beyond Fried Chicken będą sprzedawane na razie tylko w amerykańskich lokalach sieci KFC. Jeśli pomysł się przyjmie, prawdopodobnie trafią też do nas.

Beyond Fried Chicken, chociaż produkowane z roślin mają być nie do odróżnienia od nuggetsów zrobionych z kurczaka. Lokale KFC otrzymają nową, roślinną potrawę przygotowaną już wstępnie przez firmę Beyond Meat – tzn. kawałki nuggetsów będą już obtoczone w panierce, więc przed podaniem jedyne, co trzeba będzie zrobić, to usmażyć je na głębokim oleju.

Roślinne nuggetsy raczej nie zainteresują wegan

Tutaj pojawia się zresztą pierwszy zgrzyt. Przynajmniej patrząc na roślinne nuggetsy z perspektywy wegan i wegetarian, gdyż Beyond Fried Chicken będą podsmażane na tym samym oleju, co produkty zwierzęce oferowane w ramach menu KFC. Z wypowiedzi Kevina Hochmana, szefa KFC wynika jednak, że nie jest to główna grupa klientów, w których celuje KFC swoim nowym roślinnym produktem.

Zdaniem Hochmana, roślinne nuggetsy to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie mniej ideologicznych klientów, którzy chcą jeść mniej białka zwierzęcego, ale nie chcą rezygnować z wygodnego, fast-foodowego jedzenia. KFC zapewne nie wyklucza dodania wegańskiego stanowiska do przygotowywania roślinnych nuggetsów, ale nie nastąpi to po prostu w najbliższym czasie.

KFC nie jest jedyną fast-foodową siecią, która eksperymentuje z roślinnymi zamiennikami mięsa

Sieć McDonald’s zapowiedziała na przykład, że w tym roku, w swoich amerykańskich lokalach wprowadzi do stałego menu roślinnego burgera McPlant. Burger King ma swojego Halloumi Kinga, a Pizza Hut oferuje swoim klientom roślinne zamienniki mięsa jako dodatki do pizzy. Chociaż akurat z bezmięsną pizzą jest o wiele prościej, wystarczy zamówić taką bez mięsa.

Niemniej jednak widzimy coraz więcej przykładów, w których duże, fast-foodowe sieci wprowadzają do swoje oferty roślinne zamienniki mięsa, co jest bardzo dobrą wiadomością. Hodowla zwierząt jest ogromnym obciążeniem naszej planety i bardzo dużym źródłem emisji gazów cieplarnianych, więc jakikolwiek sposób, który pozwoli na zmniejszenie skali tego zjawiska powinien być przywitany z otwartymi ramionami.