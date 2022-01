Komórki macierzyste rozwiążą problem łysienia

To była tylko kwestia czasu, aż kwestią łysienia zainteresują się bioinżynierowie. Na przykład startup o nazwie dNovo, który jest w stanie przeprogramować powszechnie dostępne ludzkie komórki w komórki włosów.

Założycielem dNovo jest Ernesto Lujan, biolog z Uniwersytetu Stanforda, który twierdzi, że jego firma może wytwarzać i wszczepiać ludziom nowe komórki włosów, tworząc je poprzez genetycznie „przeprogramowanie” zwykłych komórek, takich jak komórki krwi, czy komórki tłuszczowe. Proces ten wymaga dopracowania, jednak Lujan jest przekonany, że odniesie komercyjny sukces.

Komórki macierzyste zaprogramowane do produkcji włosów

Zresztą dowodem na to, że technologia dNovo działa jest przeszczep ludzkich komórek macierzystych, które zamieniły się w komórki włosa, laboratoryjnej myszy. Komórki macierzyste pozyskiwane są przez dNovo z komórek tłuszczowych i komórek krwi, które dzięki odpowiedniemu przygotowaniu można przekształcić w pierwotne komórki macierzyste i sprawić, że rozwiną się one w inny typ komórek. Lujan tłumaczy, że dzięki rozwojowi bioinżynierii, komórki nie mają jednej określonej tożsamości – mają tylko aktualny stan, który w każdej chwili może ulec zmianie.

Reklama

Czytaj również: Kolejny krok w stronę wyhodowania organów z probówki. Stworzono „naiwne” komórki macierzyste

Jedynym problemem z pomysłem dNovo jest to, że produkcja włosów w ludzkim organizmie nie jest tak prostym procesem, jak mogłoby się to wydawać. Aby zatem zaoferować klientom sprawdzone rozwiązanie, dNovo musi udoskonalić swoją technologię w taki sposób, aby programowane przez nich sztucznie komórki macierzyste były w stanie przekształcić się w całą infrastrukturę potrzebną do równomiernej produkcji włosów na całym obszarze, poddanym przeszczepowi. Jak dotąd sztuczka ta nie udała się żadnemu laboratorium.