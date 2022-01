Koniec wstrzykiwania insuliny? Komórki macierzyste pomogą w walce z cukrzycą

Najnowsze badania wykazały, że komórki trzustkowe produkujące insulinę, które zostały wyhodowane z ludzkich komórek macierzystych, są bezpieczne. Można je przeszczepiać pacjentom. To może być przełom w walce z cukrzycą.

To prawdziwy kamień milowy w wysiłkach zmierzających do całkowitego wyeliminowania zastrzyków z insuliną podawanych chorym na cukrzycę. A problem jest poważny, bo szacuje się, że na całym świecie na cukrzycę choruje 422 milionów osób, z czego u 179 milionów choroba ta nie została jeszcze zdiagnozowana.

Uczeni z University of Alberta zakończyli badania kliniczne, których celem było sprawdzenie, czy komórki trzustkowe pochodzące z ludzkich komórek macierzystych produkują insulinę i mogą być bezpiecznie przeszczepiane. Wyniki zostały opublikowane w Cell Reports Medicine i są bardzo obiecujące.

Spośród 17 pacjentów, którzy otrzymali przeszczepione komórki trzustkowe, u 35% wykryto we krwi ślady insuliny po posiłkach. Stan ten utrzymywał się przez sześć miesięcy od przeprowadzenia zabiegu.

To bardzo pozytywne odkrycie. Do ideału daleko, ale postrzegamy to jako duży kamień milowy na drodze do sukcesu, pokazując, że terapie wysepek z komórek macierzystych są bezpieczne i mogą zacząć wykazywać pewne sygnały skuteczności u pacjentów.

prof. James Shapiro z University of Alberta, główny autor badania