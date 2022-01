Motorola szykuje kolejny flagowiec. Na pokładzie ulepszony Snapdragon 8 Gen 1 i potężny aparat

Motorola jako pierwsza wypuściła na rynek smartfon wyposażony w chipset Snapdragon 8 Gen 1. Teraz czekamy na globalną premierę Moto Edge X30, a tymczasem już mówi się o kolejnym flagowcu producenta napędzanym przez ten procesor, ale już w wersji ulepszonej.

Nowy Snapdragon to nie jedyne, czym będzie mógł pochwalić się nadchodzący flagowiec Motoroli

Moto Edge X30 jest pierwszym na świecie smartfonem wyposażonym w nowy SoC od Qualcomma. Firma wyprzedziła innych producentów, wprowadzając go na rynek 9 grudnia. Teraz pozostaje nam czekać na europejską premierę urządzenia. Doniesienia wskazują jednak, że Motorola nie zwalnia tempa już szykując kolejny flagowiec, który po raz kolejny może pozostawić w tyle konkurencję, choć już nie tylko pod względem chipsetu.

Jak donosi TechnikNews, urządzenie ma kryptonim „Frontier” i ma zaoferować naprawdę potężną specyfikację. Smartfon ma być bowiem wyposażony w zakrzywiony ekran o wysokiej częstotliwości ładowania, flagowy SoC Snapdragon i szybkie ładowanie. Najistotniejsza jest jednak informacja o aparacie głównym, jaki rzekomo ma znaleźć się w tym modelu. Doniesienia wskazują na nowy czujnik aparatu HP1 firmy Samsung.

Wchodząc w szczegóły, ekran OLED ma mieć przekątną 6,67 cala i oferować częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz. źródła, do których dotarł serwis wskazują na chipset Qualcomm o nazwie kodowej „SM8475” w połączeniu z 8 GB/12 GB pamięci RAM i 128 GB/256 GB pamięci wbudowanej. Tutaj warto zauważyć, że obecny Snapdragon 8 Gen 1 ma nazwę kodową SM8450, co może wskazywać, że Motorola sięgnie po jego ulepszoną wersję. To jednak jedynie spekulacje. Jeśli chodzi o prędkość ładowania, źródła wskazują na ładowanie przewodowe 125 W i bezprzewodowe 50W.

Co do aparatu, Motorola Frontier ma być wyposażona w czujnik Samsung HP1 o rozdzielczości 200 Mpix, obok którego znajdzie się obiektyw ultraszerokokątny czujnik 50 Mpix i teleobiektyw 12 Mpix IMX664. Z przodu natomiast ma pojawić się aparat do selfie OmniVision OV60A o rozdzielczości 60 Mpix z funkcją Always on Qualcomm.

Nowy flagowiec Motoroli ma zadebiutować w najbliższych miesiącach, a przynajmniej na to wskazuje przeciek. Jeśli to prawda, w najbliższym czasie powinniśmy dostać na jego temat więcej informacji.