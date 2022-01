Motorola Moto G Stylus 2022 pozuje na kolejnych renderach

W sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat Moto G Stylus 2022, nowego smartfona Motoroli wyposażonego w rysik. Poznaliśmy już większość jego specyfikacji, a kolejne rencery pozwalają nam dokładnie przyjrzeć się wyglądowi tego modelu.

Przecieków przybywa, a my nadal nie poznaliśmy daty premiery Moto G Stylus 2022. pewne jest jednak, że Motorola nad nią pracuje, więc to zapewne kwestia czasu, zanim dostaniemy oficjalne informacje o tym, kiedy ten model zostanie wprowadzony na rynek. Na razie więc pozostaje nam śledzić doniesienia na jego temat, a takowe ujawniły nam już chyba wszystko.

Po stronie specyfikacji wiemy, że Motorola ma sięgnąć po układ od MediaTek, a dokładniej po Helio G85. To spora zmiana, gdyż wcześniejsze modele z tej serii wyposażone były w chip Qualcomm. Niestety zmiana nie jest aż tak miła, bo ten procesor ma już swoje lata. Smartfon zapewne trafi na rynek z 4 lub 6 GB (w zależności od wariantu) pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Bateria z kolei nie jest dla nas zaskoczeniem, bo producent ma umieścić tu ogniwo o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania z mocą zaledwie 10W.

Reklama

Moto G Stylus 2022 ma być wyposażony w 6,78-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania obrazu w 90 Hz. Byłby to więc taki sam ekran, jak w poprzednich modelach. Jeśli zaś chodzi o aparaty, to mówi się tutaj o konfiguracji składającej się z jednostki głównej 50 Mpix (Samsung ISOCELL JN1), obiektywu ultraszerokokątnego Samsung ISOCELL 8 Mpix i czujnika głębi 2 Mpix. Aparat do selfie ma mieć 16 Mpix.

Render Moto G Stylus 2022 ujawnia kompletny projekt smartfona

Rendery, jakie trafiły do sieci pokazują nam, że nowa Motorola z rysikiem będzie zgodna z językiem programowania zeszłorocznych modeli z serii Moto. Aparaty znajdą się na prostokątnej wyspie. Nie ma tutaj żadnych rewolucji, smartfon ma klasyczny, elegancki design, który powinien przypaść do gustu wielu potencjalnym klientom. Aparat do selfie znajdzie się w centralnie umieszczonym wcięciu.