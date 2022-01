Motorola Razr 3 coraz bliżej. Wyciekła specyfikacja tego składanego smartfona

W ubiegłym miesiącu Lenovo (właściciel Motoroli) potwierdziło, że faktycznie trwają już prace nad kolejną generacją składanego smartfona. Choć o dacie premiery jeszcze nie było mowy, to do sieci trafił nowy przeciek, rzekomo ujawniający specyfikację modelu Motorola Razr 3.

W zeszłym miesiącu Chen Jin, dyrektor generalny Lenovo China ds. mobilnego biznesu, potwierdził, że firma pracuje nad urządzeniem typu clamshell, czyli modelem Razr trzeciej generacji. Nowe doniesienia wskazują jednak, że będzie to pełnoprawny flagowiec, co oznacza, że producent sięgnie po komponenty z najwyższej półki. Jakie? To ujawnia nam z kolei Technik News i XDA Developers.

Motorola Razr 3 będzie wyposażona w najnowszego Snapdragona

Tak jak już wspomnieliśmy, nowa składana Motorola ma być już urządzeniem z wyższej półki, a to oznacza obecność na pokładzie flagowego chipsetu firmy Qualcomm – Snapdragona 8 Gen 1. Motorola już z niego skorzystała, dostarczając na rynek Moto Edge X30, będącego pierwszym smartfonem na świecie z tym procesorem. Poprzednie modele Razr nie imponowały pod tym względem. Pierwsza generacja wyposażona została w Snapdragona 756G, zaś wariant 5G w Snapdragona 710.

Czytaj też: Huawei P50 Pocket zmierza do Europy. Tylko czy ktoś zechce tyle za niego zapłacić?

Doniesienia wskazują, że SoC zostanie sparowany z 6,8 lub 12 GB pamięci RAM i 128, 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Wszystko będzie zależało od wybranego przez klienta wariantu urządzenia. Po stronie łączności, ma pojawić się obsługa NFC i UWB. Bateria ma mieć pojemność zaledwie 2800 mAh. Smartfon ma działać pod kontrolą Androida 12.

Motorola Razr 3 ma być wyposażona w składany ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Aparat do selfie zamiast we wcięciu znajdzie się w okrągłym otworze. Źródła wskazują na obecność jeszcze jednego, dodatkowego ekranu, ale jego specyfikacja jest nam nieznana.

Czytaj też: Motorola Moto G Stylus (2022) jeszcze przed premierą zdradza swoje tajemnice

Reklama

Dowiedzieliśmy się też sporo na temat aparatów w tym modelu. Z tyłu ma znaleźć się 50-megapikselowy aparat główny OV50A OmniVision i 13-megapikselowy aparat do zdjęć ultraszerokokątnych i makro. Do selfie posłuży 32-megapikselowy aparat OmniVision. Mówi się o możliwości nagrywania wideo w jakości 4K UHD 60 kl./s i to w przypadku aparatu przedniego i tylnego.

Oczywiście należy pamiętać, że są to jedynie przecieki, które niekoniecznie muszą okazać się prawdziwe. Na razie więc musimy poczekać na kolejne informacje. Wedle plotek Motorola Razr 3 ma zadebiutować w czerwcu 2022 roku, więc w najbliższych miesiącach powinniśmy dowiedzieć się na jej temat jeszcze więcej.