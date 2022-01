Test MSI GeForce RTX 3080 12GB Suprim X

Na rynku pojawiła się karta MSI GeForce RTX 3080 12GB Suprim X. Jak wypada w testach?

Jak wygląda i co oferuje MSI GeForce RTX 3080 12GB Suprim X?

MSI GeForce RTX 3080 12GB Suprim X ma wymiary 336 x 140 x 61 mm i waży 1903 g. Konieczna jest więc odpowiednio pojemna obudowa, o czym należy pamiętać. Po wyjęcia karty z pudełka od razu rzuca się w oczy jej świetny wygląd. Podświetlenie umieszczono z boku, a także wokół środkowego wentylatora. Śmiało mogę więc stwierdzić, że grafika świetnie będzie prezentowała się w obudowie z oknem.

Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory TORX Fan 4.0, które oferują półpasywne działanie. W spoczynku karty na pewno nie usłyszycie. Warto tutaj też wspomnieć o dodanym do karty holderze. Nie mam też żadnych uwag odnośnie wykonania karty – użyte do produkcji elementy są wysokiej jakości. Zasilanie odbywa się z trzech złączy 8-pin, a sugerowany zasilacz to 750 W. Producent zapewnia cztery wyjścia obrazu – 3x DisplayPort 1.4a oraz 1x HDMI 2.1.

Karta również ma dwa BIOSy, które łatwo przełączycie odpowiednim przełącznikiem obecnym fizycznie na grafice. MSI GeForce RTX 3080 12GB Suprim X zapewnia taktowanie boost wynoszące 1890 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 x 1440 średnie taktowanie wynosiło 1924 MHz. Warto też wspomnieć, że testowany model ma LHR.

Wykorzystane sterowniki:

RTX 2060, RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER, RTX 2080, RTX 2080 SUPER, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3080: Nvidia Game Ready 466.47

RTX 3080 Ti: Nvidia Game Ready 466.54

RTX 3070 Ti: Nvidia Game Ready 466.61

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Informacje o testach znajdziecie w tym artykule.

Testy karty w rozdzielczości 1920 x 1080

Od razu możecie zauważyć, że w tych testach karta ustępuje jedynie podkręconemu RTX 3080 Ti. Są to więc naprawdę świetne wyniki.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

Grafika nie zawodzi także w testach w rozdzielczości 2560 x 1440. Nadal utrzymuje się na drugim miejscu oferując w każdej z testowanych gier powyżej 60 fps.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W testach w rozdzielczości 3840 x 2160 można już zauważyć spadki fps w niektórych tytułach, jednak w dalszym ciągu MSI GeForce RTX 3080 12GB Suprim X plasuje się na drugim miejscu.

Temperatury

W obu trybach notowane temperatury są dosyć wysokie, choć widać różnice pomiędzy nimi. Natomiast przy Silent naszykujcie się na spore wyniki.

Głośność

Testowaną grafikę charakteryzuje podwójny BIOS, a w spoczynku możecie liczyć na idealną ciszę, gdyż na obu wentylatory nie pracują. Tryb Silent zapewni Wam stosunkowo cichą pracę, choć nie ma jeszcze mowy o całkowitej ciszy. Głośno robi się jednak w trybie Gaming.

Pobór mocy

Pobór mocy także nie należy do najniższych. Decydując się więc na tę kartę warto zaopatrzyć się w mocny zasilacz.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 120 MHz na rdzeniu i 187 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Kartę z pewnością możemy uznać za bardzo wydajny model, zajęła bowiem drugie miejsce w rankingu przegrywając jedynie z podkręconym RTX 3080 Ti. Bez trudu udało się jej pokonać RTX 3080 10GB czy model od Asusa. Jednak wyniki te zostały osiągnięte kosztem wyższego poboru mocy a także wyższych temperatur, z czym należy się liczyć. Jeśli chodzi o głośność, to grafika może przeszkadzać w trybie Gaming, natomiast w Silent działa dużo ciszej.

Test MSI GeForce RTX 3080 12GB Suprim X – podsumowanie

Model MSI to znakomicie wykonana oraz świetnie wyglądająca karta. Wysokie fabryczne OC zostało uzyskane kosztem wyższej głośności i temperatur, o czym musicie pamiętać podczas zakupów. Chcąc zyskać na wydajności kartę można dodatkowo podkręcić. Plusem tego modelu jest dołączany do zestawu holder, co przy takich wymiarach i wadze z pewnością będzie przydatne. Ponownie więc mamy do czynienia ze znakomitym wydaniem RTX 3080 12GB, które również zasłużyło na trzy znaczki.