Nadchodzą baterie kwantowe. To będzie przełom w energetyce?

Australijscy naukowcy zrobili krok w kierunku stworzenia baterii kwantowych. Udało się im to dzięku udowodnieniu koncepcji superabsorpcji.

Zespół naukowców z University of Adelaide udowodnił koncepcję superabsorpcji, która jest jednym z podstawowych zjawisk fizyki kwantowej. Wyniki badań zostały opublikowane w Science Advances.

Baterie kwantowe, które wykorzystują zasady mechaniki kwantowej do zwiększenia swoich możliwości, wymagają tym krótszego czasu ładowania, im są większe. Teoretycznie możliwe jest, że moc ładowania baterii kwantowych wzrasta szybciej niż rozmiar baterii, co mogłoby pozwolić na nowe sposoby przyspieszenia ładowania. dr James Q. Quach z University of Adelaide

Czym są baterie kwantowe?

Naukowcy oczekują, że do 2040 r. energia zużywana przez ludzkość wzrośnie o 28% w stosunku do poziomu z 2015 r. Większość energii nadal będzie pochodzić z paliw kopalnych, co będzie wiązało się z ogromnymi kosztami dla środowiska. Bateria zdolna do jednoczesnego pozyskiwania i przechowywania energii słonecznej pozwoliłaby na znaczną redukcję kosztów.

Warstwa aktywna mikrownęki zawiera organiczne materiały półprzewodnikowe, które przechowują energię. U podstaw superabsorbującego efektu baterii kwantowych leży koncepcja, że wszystkie cząsteczki działają wspólnie dzięki właściwości znanej jako superpozycja kwantowa. Wraz ze wzrostem rozmiaru mikrownęki i liczby cząsteczek czas ładowania zmniejszał się. Jest to znaczący przełom i wyznacza kamień milowy w rozwoju baterii kwantowej. dr James Q. Quach

Idea baterii kwantowych ma potencjał, by wpłynąć na wychwytywanie i magazynowanie energii w źródłach odnawialnych oraz miniaturowych urządzeniach elektronicznych.

Reklama

Koncepcje, nad którymi pracował dr Quach i jego zespół, otwierają możliwość stworzenia nowej klasy kompaktowych i wydajnych urządzeń magazynujących energię. prof. Peter Veitch z University of Adelaide

Następnym krokiem będzie opracowanie w pełni funkcjonalnego prototypu baterii kwantowej.