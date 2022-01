Najmniejsza antena na świecie. Do jej budowy wykorzystano DNA

Chemicy wykorzystali DNA do budowy nanoanteny do monitorowania ruchów białek. Urządzenie może stanowić krok w stronę rozwoju nanotechnologii.

Ponad 40 lat temu, naukowcy opracowali pierwszy na świecie syntezator DNA. Teraz uczeni z Université de Montréal (UdeM) poszli krok dalej i opracowali najmniejszą antenę na świecie. Stanowi ona nową metodę monitorowania zmian strukturalnych białek w czasie i może przyczynić się do lepszego zrozumienia naturalnych procesów biologicznych.

Nowo zaprojektowane nanoanteny charakteryzują się tym, że część odbiorcza ma za zadanie „wyczuwania” powierzchni badanego białka poprzez interakcję molekularną. Nanoanteny DNA to stosunkowo prosta i łatwo programowalna technologia.

Fluorescencyjne nanoanteny otwierają wiele ekscytujących dróg w biochemii i nanotechnologii, uważają naukowcy. Uczeni byli w stanie po raz pierwszy (w czasie rzeczywistym) obserwować funkcję enzymu fosfatazy alkalicznej z różnymi cząsteczkami biologicznymi i lekami. Ten enzym bierze udział w wielu chorobach, w tym nowotworach i zapaleniu jelit.

Oprócz pomocy w zrozumieniu, jak naturalne nanomaszyny funkcjonują lub źle działają, co w konsekwencji prowadzi do chorób, ta nowa metoda może również pomóc chemikom w identyfikacji obiecujących nowych leków, jak również poprowadzić nanoinżynierów do opracowania ulepszonych nanomaszyn.

Dominic Lauzon z UdeM