Naukowcy tego się nie spodziewali. Gwiezdny kokon cząsteczek organicznych na skrajach Drogi Mlecznej

Japońscy naukowcy wykryli nowo narodzoną gwiazdę i otaczający ją kokon cząsteczek organicznych na granicy Drogi Mlecznej.

Zespół uczonych z Uniwersytetu Niigata, tajwańskiego Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics i National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) użył interferometru radiowego Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) do obserwacji nowo narodzonej gwiazdy (tzw. protogwiazdy) w regionie WB89-789. Jest to obszar w zewnętrznych rejonach Drogi Mlecznej. Wykryto tam kokon cząsteczek węgla, tlenu, azotu, siarki i krzemu, a także złożone cząsteczki organiczne zawierające do dziewięciu atomów. Wyniki zostały opublikowane w The Astrophysical Journal.

Czy cząsteczki organiczne są powszechne w Drodze Mlecznej?

Przeprowadzone obserwacje wykazały, że różne cząsteczki organiczne – jak metanol (CH 3 OH), etanol (C 2 H 5 OH), mrówczan metylu (HCOOCH 3 ), eter dimetylowy (CH 3 OCH 3 ), formamid (NH 2 CHO), propanenitryl (C 2 H 5 CN) – występują nawet w pierwotnym środowisku zewnętrznej części Drogi Mlecznej. Związki te mogą posłużyć jako budulec dla większych cząstek prebiotycznych.

Warto zaznaczyć, że obfitość cząsteczek organicznych odkrytych w zewnętrznych częściach Drogi Mlecznej jest podobna do tych, które astronomowie namierzyli już wcześniej wewnątrz naszej galaktyki. To bardzo ciekawa obserwacja, bo zgodnie z naszym rozumieniem kosmosu, obrzeża Drogi Mlecznej powinny być ubogie w regiony gwiazdotwórcze.

Związki organiczne odkryte na granicy Drogi Mlecznej

Dzięki unikalnym cechom, zewnętrzne regiony Drogi Mlecznej są idealnym laboratorium do badania formowania się gwiazd i ośrodka międzygwiazdowego.

Dzięki ALMA byliśmy w stanie zobaczyć formującą się gwiazdę i otaczający ją kokon molekularny na skraju naszej galaktyki. Ku naszemu zdziwieniu, w pierwotnym środowisku skrajnie zewnętrznej galaktyki istnieje wiele różnorodnych złożonych cząsteczek organicznych. Warunki międzygwiezdne, które umożliwiły powstanie tej złożonej materii mogły istnieć od wczesnej historii Wszechświata. Takashi Shimonishi, astronom z Uniwersytetu Niigata i główny autor pracy

Niestety, na ten moment nie wiadomo, czy zaobserwowana powszechność cząsteczek organicznych jest powszechna we wszystkich obszarach rubieży Drogi Mlecznej. Astronomowie już zaplanowali kolejną serię obserwacji większej liczby regionów gwiazdotwórczych.