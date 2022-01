Zrobili kanapkę z grafenu. W ten sposób powstał materiał uznawany za niemożliwy

Projektowanie nowych materiałów bądź modyfikowanie tych już istniejących zapewnia szereg korzyści. Najlepszym tego przykładem są dokonania naukowców przedstawione na łamach Advanced Materials.

W tym przypadku chodzi o jeden z tzw. materiałów 2D, określanych również mianem jednoatomowych. Najprościej rzecz ujmując są to materiały składające się z pojedynczych warstw atomów. W teorii liczba takich materiałów powinna być ogromna, lecz praktyka pokazuje, że ich eksperymentalne wytwarzanie sprawia nieco trudności. W grę wchodzi między innymi ich problematyczna niestabilność.

Jak sugeruje wspomniana publikacja, naukowcom udało się zsyntetyzować jednowarstwowy jodek miedzi. Do jego stabilizacji użyto natomiast grafenu, który posłużył do stworzenia swego rodzaju kanapki. Jej poglądowy widok znajduje się powyżej: możecie zobaczyć dwie warstwy grafenu z wciśniętym pomiędzy nie jodkiem srebra.

Jak to często bywa, kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy nowy materiał na obrazach spod mikroskopu, było to dla nas zaskoczeniem. Zajęło nam sporo czasu, aby dowiedzieć się, czym dokładnie jest ta struktura. Pozwoliło nam to wraz z firmą Danubia NanoTech, kierowaną przez Wierę Skákalovą, zaprojektować proces chemiczny do jej produkcji na dużą skalę.

wyjaśnia Kimmo Mustonen, główny autor badania