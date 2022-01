Test OPPO 5G CPE T1a. 5G zamiast światłowodu? Nie mam powodów do narzekania

Od ponad tygodnia moim głównym dostępem do Internetu jest sieć 5G. Korzystam z niej za pomocą routera OPPO 5G CPE T1a i wcale nie czuję dyskomfortu po porzuceniu Internetu kablowego.

Co zmieniło się w działaniu sieci 5G w moim mieszkaniu?

Z sieci 5G mogłem u siebie korzystać już rok temu. Używałem do tego smartfonu i prędkość pobierania danych oscylwoała w okolicach 300 Mb/s. Przez rok zmieniło się sporo. Plus poszerzył zasięg sieci 5G i dzisiaj działa ona na 3000 nadajnikach, w 800 miejscowościach, obejmując zasięgiem ponad 19 mln Polaków. To już ponad połowa mieszkańców kraju. Ale jednocześnie rośnie liczba użytkowników sieci 5G, więc liczyłem się z tym, że dzisiaj, pomimo korzystania z lepszego sprzętu, mogę uzyskiwać niższe prędkości.

Faktycznie tak jest, bo w zależności od godziny pomiarów i miejsca ustawienia routera, prędkość pobierania waha się od ok 180 do 350 Mb/s, a wysyłania od 35 do nieco ponad 90 Mb/s. Co nadal jest bardzo dobrym wynikiem, a musimy pamiętać, że to w zasadzie przedsmak tego, jak sieć 5G będzie wyglądać w najbliższych latach.

Plus faktycznie zaszalał z zasięgiem sieci 5G

OPPO 5G CPE T1a co prawda do działania wymaga zewnętrznego zasilania, ale w końcu nie potrzebuje kabla internetowego. Więc mogę go zabrać w dowolne miejsce. I tak pojechał ze mną na Święta na Podlasie. Wyszedłem z założenia, że lepiej mieć solidne LTE z dobrego routera, niż katować akumulator smartfonu udostępnianiem Internetu.

W amerykańskim stanie na Podlasiu (Mońki City) spodziewałem się ledwo LTE. A tu #5G @Plus_Polska na modemie @oppomobilepl robi świąteczne cuda pic.twitter.com/MxbmRhSb6u — orson_dzi (@OrsonDzi) December 23, 2021

Potężnie się zdziwiłem, bo okazało się, że sytuacja wygląda znacznie lepiej. Zamiast spodziewanego i dotychczasowego Internetu LTE o prędkości 40-60 Mb/s (miejscowość Mońki) miałem dostęp do sieci 5G o prędkości ponad 230 Mb/s. Cywilizacja to mało powiedziane.

OPPO 5G CPE T1a – co potrafi najnowszy router 5G na polskim rynku?

OPPO 5G CPE T1a wizualnie przypomina inne routery 5G, jakie można znaleźć na rynku. Prostopadłościenna bryła z zaokrąglonymi rogami, nieco wyższa od smartfonu, prezentuje się bardzo dobrze. To efektowny gadżet, który możemy postawić w widocznym miejscu domu lub mieszkania.

Na przodzie znajdziemy diody sygnalizujące stan pracy. Z tyłu mamy gniazdo ładowania, dwa gigabitowe porty LAN oraz gniazdo telefoniczne RJ-11 i dwa przyciski – power i WPS. Gniazdo karty nanoSIM, wraz z fabrycznym hasłem Wi-Fi znajdziemy na spodzie routera.

Diody na przodzie urządzenia bardzo dobrze obrazują, jak działa i jak powinna działać sieć 5G. Załóżmy, że mamy do routera podłączonego tylko laptopa. Kiedy komputer jest wyłączony i nie korzysta z Internetu, dioda 5G na routerze gaśnie. Co w zasadzie może niektórych zaskoczyć. Nie łączy się on z siecią 5G, bo nie ma takiej potrzeby. Kiedy laptop zaczyna pracować i potrzebuje dostępu do Internetu, router nawiązuje połączenie z 5G.

Menu routera OPPO 5G CPE T1a jest proste i odnajdą się w nim mniej zaawansowani użytkownicy, a Ci bardziej zaawansowani znajdą tu sporo opcji dodatkowych.

Możemy ustawić nowe hasła do sieci, uruchomić sieć dla gości, wprowadzić kontrolę rodzicielską, zmniejszyć moc pracy routera, szerokość kanału nadawania, ustawić tryb pracy np. tylko na sieć 5G, włączyć roaming, przekierowanie portów… Na odbieraniu SMS-ów od operatora kończąc. Opcji zdecydowanie nie brakuje.

OPPO 5G CPE T1a zaskoczył mnie swoim działaniem. Umieszczony centralnie w mieszkaniu o powierzchni niecałych 60 m2 zapewnia mi w zasadzie równomierne pokrycie na całej powierzchni. I to przy wykorzystaniu Wi-Fi 6 w paśmie 5 GHz. Spadek prędkości pobierania w najbardziej oddalonych pomieszczeniach to zazwyczaj tylko 15-30 Mb/s. Obciążenie routera kilkoma podłączonymi urządzeniami i korzystanie z nich jednocześnie obniża prędkość Internetu o 30-40%, w zależności od wykonywanych czynności. Co jest bardzo dobrym wynikiem.

Reklama

Internet 5G ma bardzo duży potencjał. OPPO 5G CPE T1a pozwala go wykorzystać

Nie pierwszy raz mogłem się przekonać, że Internet 5G jest w stanie skutecznie zastąpić Internet kablowy podczas codziennego korzystania z sieci. Jeśli planujesz taką zmianę, warto zaopatrzyć się w dobry router. OPPO 5G CPE T1a to na chwilę obecną najlepszy wybór na polskim rynku.

Router oferuje bardzo dobrą wydajność, nie przegrzewa się i jest solidnie wyposażony. Na czele z Wi-Fi 6 oraz portami LAN, jeśli np. potrzebujesz podłączeni kablowego choćby urządzeń Smart Home. A co jest równie ważne, nie trzeba za niego płacić majątku. Jego łączna cena nie przekracza 1300 zł. Możemy ją rozbić na 12, 24, 36 lub 48 rat z symboliczną opłatą 1 zł na start.