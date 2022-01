Poszukiwacze drugiej Ziemi z nową misją. Czas na PLATO

Europejska Agencja Kosmiczna poinformowała o wydaniu zgody na dalszy rozwój misji PLATO, której celem będzie poszukiwanie egzoplanet.

Kluczowy dla tego celu przegląd zakończył się 11 stycznia, a jego autorzy zweryfikowali gotowość projektu platformy statku kosmicznego i modułu ładunkowego. Misja PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) wykorzysta 26 kamer do namierzenia i scharakteryzowania egzoplanet, które krążą wokół gwiazd podobnych do Słońca.

Zespoły odpowiedzialne za przegląd były dwa i składały się łącznie z ponad 100 ekspertów. Jedna grupa zajmowała się oceną elementów statku kosmicznego, podczas gdy druga – modułu ładunkowego. Posiedzenie komisji odbyło się 11 stycznia 2022 roku. Po tym, jak został wydany pozytywny werdykt można teraz rozpocząć drugą fazę realizacji kontraktu przemysłowego. Głównym wykonawcą ma być OHB System AG, wspomagany przez Thales Alenia Space oraz RUAG Space System Switzerland.

Kolejnym ważnym etapem będzie dla PLATO przegląd planowany na przyszły rok. Jego celem będzie weryfikacja szczegółowego projektu kompletnego statku kosmicznego przed przystąpieniem do jego montażu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, świat astronomii zyska w swoich szeregach ważnego sprzymierzeńca. Ale co dokładnie wiemy na temat misji PLATO?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, PLATO wystartuje w 2026 roku

Jej start jest planowany na koniec 2026 roku, kiedy to statek uda się w stronę punktu libracyjnego L2, oddalając się od Ziemi na około 1,5 mln kilometrów. Z tego miejsca teleskop będzie obserwował ponad 200 000 gwiazd, skupiając się na spadkach ich jasności. Te, jeśli są powtarzalne i regularne, mogą świadczyć o obecności egzoplanet krążących wokół tych obiektów. Taka metoda poszukiwań jest określana metodą tranzytu i umożliwia identyfikację planet pozasłonecznych oraz określanie ich parametrów.

Misja PLATO ma potrwać łącznie co najmniej cztery lata. Nie jest ona jedynym przedsięwzięciem, które Europejska Agencja Kosmiczna realizuje obecnie bądź ma zamiar realizować w przyszłości w kontekście poszukiwania egzoplanet. Wśród innych tego typu przedsięwzięć warto wymienić misje CHEOPS, ARIEL czy też działalność Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.