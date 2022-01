Regeneracja kończyn u ludzi może być możliwa. Z płazami już się udało

W najnowszym Science Advances opublikowano badania, w których naukowcom udało się doprowadzić do prawie pełnej regeneracji amputowanej wcześniej kończyny afrykańskiej żabie szponiastej.

— Badanie to jest niesamowitym osiągnięciem, jeśli chodzi o medycynę regeneracyjną. Co prawda zdolności regeneracyjne żab są znacznie większe, niż w przypadku ludzi, ale jest to pierwszy krok we właściwym kierunku. Przy odpowiednim połączeniu leków i innych bodźców, być może w przyszłości uda nam się pobudzić tego rodzaju regenerację u ludzi – mówi Bob Lanza, szef Astellas Global Regenerative Medicine

Wyniki badania z pewnością robią ogromne wrażenie i pokazują jak szybko rosną możliwości medycyny regeneracyjnej. Jasne, na świecie istnieje wiele gatunków zwierząt, które bez niczyjej pomocy są w stanie zregenerować utraconą kończynę, czy nawet, tak jak w przypadku niektórych gatunków wstężnic, właściwie cały organizm (łącznie z mózgiem) dysponując zaledwie niewielkim fragmentem ciała. Afrykańskie żaby szponiaste też posiadają pewne zdolności regeneracyjne, ale nie na tyle silne, żeby móc zregenerować całą kończynę. Naukowcom udało się jednak do jej regeneracji doprowadzić

Regeneracja kończyn – uśpiona zdolność organizmu

Zaraz po amputacji żabiej kończyny, rana została zabezpieczona swojego rodzaju silikonową nakładką, która pełniła dwie role – odizolowanie rany od czynników zewnętrznych oraz bycie pojemnikiem na mieszankę pięciu środków farmakologicznych (pełen opis badania jest tutaj), których zadaniem było zainicjowanie procesu regeneracji kończyny.

Mieszanka ta zahamowała m.in. pojawienie się tkanki bliznowatej, czy też pojawienie się stanu zapalnego wokół rany. Oprócz zabezpieczenia, substancje pobudziły też wzrost nowych naczyń krwionośnych, mięśni, a nawet włókien nerwowych.

Ten proces inkubacji trwał zaledwie 24 godziny, po których silikonową nakładkę usunięto i rozpoczął się właściwy proces regeneracji. Na wyniki swojego eksperymentu naukowcy musieli poczekać aż 18 miesięcy, jednak było warto. Afrykańskiej żabie szponiastej udało się prawie w pełni zregenerować swoją kończynę – tj. kości, mięśnie i nerwy, a nawet nie do końca udane struktury na końcu kończyny, które przypominały oryginalne palce. Sama żaba bardzo szybko przyzwyczaiła się do swojej nowej kończyny i była w stanie wykorzystać ją do pływania.

Tak wygląda zregenerowana kończyna

— Proces regeneracyjny udało się wywołać bardzo krótką ekspozycją na leki, co może oznaczać, że żaby i być może inne gatunki posiadają uśpione zdolności regeneracyjne, które można zainicjować – mówi Nirosha Murugan z Tufts University w Massachusetts. Reklama

Odkrycie to na pewno stanowi kolejny kamień milowy, jeśli chodzi o medycynę regeneracyjną. Na razie nie wiadomo jednak, czy podobna sztuczka byłaby do powtórzenia na ludzkim organizmie. Nie oznacza to, że odkrycia tego nie można zastosować w żaden sposób, jeśli chodzi o leczenie ludzi.

Jeśli udałoby się nam na podstawie tych badań opracować sposób, dzięki któremu moglibyśmy zainicjować bezbliznowe gojenie się naszego serca po przebytym zawale, to już byłby ogromny sukces. Kto wie, może dzięki tej metodzie uda się odblokować nasze inne, uśpione do tej pory zdolności regeneracyjne.