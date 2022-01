Jak w 2021 roku radził sobie rynek smartfonów?

Utrzymujący się niedobór półprzewodników i problemy z łańcuchem dostaw wynikające z pandemii sprawiły, że 2021 rok nie był sprzyjającym okresem dla branży smartfonów. Mimo tego największe marki odnotowały znaczący wzrost sprzedaży swoich urządzeń, dostarczając na rynek rekordową ich liczbę.

Styczeń to czas wielu podsumowań i choć miesiąc już się kończy, to dostaliśmy najnowszy raport Counterpoint Research obrazujący nam stan rynku smartfonów w 2021 roku. Pomimo wielu przeciwności związanych z pandemią i niedoborem półprzewodników, wyniki są naprawdę imponujące, a wzrosty, zwłaszcza w przypadku pięciu największych marek, bardzo duże.

Rynek smartfonów w 2021 roku

Raport wskazuje, że w porównaniu z 2020 rokiem zanotowano wzrost dostaw o 4% osiągając 1,39 mld dostarczonych na rynek sztuk. Tutaj warto jednak wspomnieć, że według IDC wzrost wyniósł 5,7% (do 1,35 mld sztuk). Choć w tym punkcie oba raporty nie są zgodne, to firmy zgadzają się w jednej kwestii. Wzrost dostaw w 2021 roku mógł być jeszcze większy, ale przeszkodził w tym znaczny niedobór komponentów w drugiej połowie roku.

Jeśli zaś chodzi o wyniki notowane przez poszczególnych producentów, na szczycie znów znalazł się Samsung ze wzrostem sprzedaży o 6% (rok do roku). Firma sprzedała aż 271 mln smartfonów, a największą popularnością cieszyły się serie Galaxy A i M, choć premiera nowych składanych modeli przyczyniła się do wzrostu sprzedaży także segmentu premium. Za Samsungiem znalazło się Apple z rekordową liczbą 237,9 mln sprzedanych iPhone’ów. Warto tutaj wspomnieć, że w czwartym kwartale 2021 roku firma stała się jedną z wiodących marek w Chinach. Jeśli zaś chodzi o procentowy wzrost sprzedaży smartfonów Apple mowa o 18% (rok do roku) co jest świetnym, choć nie najlepszym wynikiem w zestawieniu.

Największy wzrost sprzedaży w porównaniu z 2020 rokiem zaliczyło Xiaomi – 31% z rekordową liczbą 190 mln sprzedanych smartfonów. Równie dobrze radziło sobie Oppo (wzrost o 28 %, 143 mln sprzedanych sztuk) i vivo ( wzrost o 21%, 131 mln sprzedanych smartfonów). I te firmy mogły zanotować jeszcze lepsze wyniki, gdyby nie niedobór chipów w III i IV kwartale 2021 roku, a także Apple, szturmem podbijające chiński rynek smartfonów.