Ledwo zadebiutował, a już można go kupić nawet 1000 zł taniej, czyli Galaxy S21 FE w gorącej promocji

Długo czekaliśmy na premierę Samsunga Galaxy S21 FE. Smartfon w końcu zadebiutował na początku stycznia, już teraz można go kupić w świetnej promocji. Mowa bowiem o obniżce o nawet 1000 zł!

Z Galaxy S21 FE było sporo zamieszania. Długo wyczekiwany smartfon miał zadebiutować o wiele wcześniej, ale ostatecznie wszedł na rynek dopiero 4 stycznia tego roku. Być może, właśnie z powodu opóźnienia, albo zbliżającej się premiery serii Galaxy S22, Samsung postanowił drastycznie obniżyć cenę tego modelu. Trudno się zresztą dziwić, bo kiedy na rynek wejdą nowe flagowce, to S21 FE może już nie być tak rozchwytywany, jakby firma tego chciała. Zwłaszcza, że jego cena do najniższych nie należy.

Cena tego modelu zaczyna się od 3499 zł, więc jest to spora kwota i nad takim wydatkiem wiele osób długo się będzie zastanawiać. Chyba że pojawi się ciekawa promocja, która mocno zbije cenę urządzenia.

Ktoś chętny na zakup Samsunga Galaxy S21 FE w dużo niższej cenie?

Jeśli myśleliście nad jego zakupem, to teraz jest ku temu dobra okazja. Oczywiście nie jest tak dobrze, cena nie została na start obniżona o kilkaset złotych, bo swoim zwyczajem Samsung oferuje zwrot pieniędzy za zakup urządzenia u autoryzowanego partnera. Promocja obowiązuje od dziś, 28 stycznia, do 13 lutego. Wystarczy, że kupimy Galaxy S21 FE, do 17 lutego aktywujemy go z polską kartą SIM i zalogujemy się w aplikacji Samsung Members, gdzie klikniemy w baner promocyjny. Następnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do 24 lutego), do którego należy dołączyć dowód zakupu urządzenia. Musimy tez podać numer konta, na który po pozytywnej weryfikacji zostanie przelane 600 zł. Warto wspomnieć, że zwrot w takim wypadku nastąpi w ciągu 21 dni kalendarzowych, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Jeśli natomiast chcecie zaoszczędzić jeszcze więcej, wystarczy, że kupicie smartfon w Plusie. Tam, oprócz zwrotu 600 zł, operator da Wam dodatkowe 400 zł. W ten właśnie sposób, finalnie można zaoszczędzić aż 600 zł na zakupie tego smartfona.