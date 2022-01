Samsung zaprezentował prototypy urządzeń z elastycznymi wyświetlaczami

Podczas targów CES 2022 Samsung zaprezentował kilka prototypów urządzeń z elastycznymi wyświetlaczami. Czy tak w przyszłości będą wyglądać modele z serii Samsung Galaxy?

Podczas targów CES 2022 Samsung miał wiele do pokazania. Zaprezentowano długo wyczekiwany model Galaxy S21 FE, nowe telewizory, kompaktowy projektor i kilka innych produktów. Firma miała też sporo do powiedzenia na temat przyszłości swoich składanych urządzeń, prezentując nowe typy elastycznych wyświetlaczy, które w przyszłości mogą trafić do smartfonów.

Cztery typy elastycznych wyświetlaczy Samsunga

Prototypy prezentują różne typy projektowania, w zależności od zastosowania i przeznaczenia. Samsung wskazał, że jedne będą dedykowane na rynek biznesowy, inne zaś na typowo konsumencki.

Do tej pierwszej grupy zalicza się składany wyświetlacz przypominający konstrukcją laptopa, który z łatwością będzie można szybko zmienić w pełnoprawny monitor, gdy zajdzie taka potrzeba. Ten model określany jest jako Flex Note. Z informacji podanych przez firmę wiemy, że ekran OLED ma mieć 17,3 cala, który po złożeniu zmniejszy się do 13 cali, pozostawiając resztę przestrzeni do wykorzystania jako klawiaturę, albo to, czego akurat w danej chwili potrzebujemy.

Pokazano też dwa ekrany o różnym sposobie składania – „S” i „G”, składających się z trzech paneli. Wariant w typie „G” składa się do wewnątrz ze wszystkich stron, dzięki czemu można przechowywać taki model bez obaw o zarysowanie wyświetlacza. Przez to jednak jest mniej wszechstronny niż typ „S”.

Pojawił się też prototyp o nazwie Flex Slidable, czyli model z przesuwanym ekranem, który na pierwszy rzut oka wygląda jak normalny smartfon, ale po aktywacji ekran rozwija się, dając użytkownikowi dodatkową przestrzeń roboczą.

Niestety, Samsung nie ujawnił żadnych planów wprowadzenia na rynek żadnego z tych prototypowych urządzeń. Każde koncepcyjne urządzenie ma na celu zaprezentowanie elastycznej technologii wyświetlaczy OLED firmy i przedstawienie niektórych sposobów wykorzystania tych paneli. Wszystkie prezentują się interesująco, więc pozostaje czekać, aż Samsung zacznie wdrażać swoje pomysły na rynek konsumencki.