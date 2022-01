Naukowcy zamierzają wykonać sekwencjonowanie DNA całego ziemskiego życia i wiedzą jak to zrobić

Przedstawiciele Earlham Institute zyskali potężnego asa w rękawie dotyczącego sekwencjonowania DNA. Ostatecznie miałoby to doprowadzić do realizacji założeń tzw. Earth BioGenome Project.

Jego celem jest bowiem sekwencjonowanie, katalogowanie i charakteryzowanie genomów całej eukariotycznej bioróżnorodności na Ziemi. Plany są ambitne, bo naukowcy chcieliby dokonać tego w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Spory w tym udział platformy Sequel IIe, która ma zapewnić badaczom wejście na wyższy poziom w zakresie analizy genomowej. Kluczem będą odczyty zwane HiFi, które umożliwiają rozdzielanie genomów i transkryptomów.

Czytaj też: Jeden gram DNA mógłby pomieścić spokojnie całego Facebooka. Powstała nowa technika zapisu danych

Platformy Sequel IIe umożliwiają nam zwiększenie skali istniejącej już infrastruktury w naszym wkładzie w sekwencjonowanie w ramach BioGenome. Zapotrzebowanie brytyjskiego środowiska bionaukowego na wyższej jakości referencje genomowe gwałtownie rośnie, a prośby o dostęp do danych z sekwencji HiFi są rekordowo wysokie. […] „Informacje zwrotne od pierwszych użytkowników Sequel IIe z całej społeczności genomików są niezwykle pozytywne, a genomy HiFi przewyższają istniejące zasoby o co najmniej jeden rząd wielkości. Dodatkowa platforma już teraz podwoi naszą umiejętność sekwencjonowania genomów, umożliwiając ciągły, opłacalny dostęp do odczytów HiFi na rzecz naukowców z EI i innych placówek. Karim Gharbi, Earlham Institute

Sekwencjonowanie DNA ziemskich organizmów wymaga nie tylko współpracy naukowców, ale również dostępu do infrastruktury

Z kolei Neil Hall, będący dyrektorem Earlham Institute, wyjaśnia, że poza współpracą między różnymi placówkami konieczny jest również dostęp do technologii i infrastruktury umożliwiającej pozyskiwanie wysokiej jakości genomów na masową skalę. Jeśli uda się to osiągnąć, to droga do sekwencjonowania i analiz obejmujących całą gamę organizmów stanie się znacznie mniej wyboista niż obecnie.