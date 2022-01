Seria Redmi K50 powiększy się o kolejny model?

Po wielkiej premierze pod koniec grudnia, Xiaomi szykuje się do wprowadzenia na rynek kolejnych urządzeń, tym razem w ramach swojej submarki. Seria Redmi K50 ma zadebiutować w przyszłym miesiącu, a teraz dowiedzieliśmy się, że w jej skład może wejść jeszcze jeden smartfon.

Lu Weibing, szef Redmi, ogłosił wczoraj, że premiera Redmi K50 odbędzie się w przyszłym miesiącu, choć niestety nie sprecyzował dokładnej daty. Wedle tego, co już wiemy, w skład serii ma wejść model podstawowy, K50 Pro, K50 Pro+ i K50 Gaming. Mają napędzać je kolejno: Snapdragon 870, Dimensity 9000, Snapdragon 8 Gen 1 i Dimensity 7000. Teraz pojawiły się natomiast plotki, że rodzina będzie zawierać jeszcze jedno urządzenie.

Serię Redmi K50 zasili aż pięć modeli?

O ile te powyższe informacje pojawiają się w plotkach i przeciekach od dawna, tak ta jest dla nas zupełną nowością i warto podchodzić do niej z rezerwą. W bazie certyfikacji 3C pojawił się tajemniczy smartfon Xiaomi o numerze modelu 2201116SC. Już wcześniej pojawiał się on też w bazie danych IMEI, jednak również bez nazwy marketingowej. Urządzenie, wedle podanych informacji, ma obsługiwać sieć 5G i będzie wyposażone w szybkie ładowanie z mocą 67 W.

Dodatkowo przecieki wskazują na procesor Qualcomm i konfigurację aparatu składającą się z jednostki głównej 108 Mpix (Samsung HM2) lub 64 Mpix (Samsung GW3), obiektywu ultraszerokokątnego 8 Mpix (Sony IMX355) i makro 2 Mpix (OmniVision OV02A).

Niektórzy spekulują, że model 2201116SC będzie piątym członkiem serii Redmi K50, ale istnieje też możliwość, że to globalny wariant modelu podstawowego. Ta druga opcja wydaje się bardziej prawdopodobna, jednak na zweryfikowanie prawdziwości tych doniesień musimy jeszcze poczekać. Skoro premiera serii zaplanowana jest na luty, to w najbliższym czasie powinniśmy dostać na ten temat więcej informacji. Sama obecność w bazie 3C wskazuje, że smartfon jest gotowy do wypuszczenia na rynek.