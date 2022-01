Lotniska w USA ze specjalnymi strefami bez sieci 5G. Czy problem pojawi się też w Polsce?

W związku z potencjalnymi problemami, jakie sieci 5G mogą powodować w pracy wysokościomierzy, Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wprowadza specjalne strefy buforowe dla 50 amerykańskich lotnisk. Czy taki problem pojawi się też w Polsce?

Sieci 5G mogą zakłócać działanie wysokościomierzy. Strefy buforowe w USA

Przypomnijmy, że o problemie głośno było niedawno w Kanadzie. Kanadyjski Departament Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego w badaniach zaprezentowanych w połowie 2021 roku informowała, że sieci 5G w paśmie C mogą powodować utrudnienia w działaniu wysokościomierzy na lotniskach. Bez nich mogłyby wystąpić duże utrudnienia w obsłudze ruchu lotniczego. A mówiąc wprost – samolot mógłby np. zderzyć się z górą, której przyrządy nie będą w stanie wykryć.

Kanada wprowadziła specjalne strefy wykluczenia dla 26 lotnisk i od razu pojawiło się pytanie – co zrobią w tej sprawie Amerykanie? Wiemy już, że zdecydują się na podobny krok.

AT&T oraz Verizon uzgodniły stworzenie specjalnych stref buforowych dla 50 lotnisk w Nowym Jorku, Los Angeles, Chicago, Las Vegas, Minneapolis, Detroit, Dallas, Filadelfii, Seattle i Miami. Obie firmy wydały na aukcję pasma sieci 5G 80 mld dolarów.

Pomimo zapowiedzi utworzenia stref, FAA alarmuje, że nadal mogą pojawić się zakłócenia lotów. Na liście nie ma niektórych dużych lotnisk, jak np. w Denver czy Atlancie, ponieważ sieć 5G nie jest tam jeszcze wdrażana lub stacje bazowe znajdują się wystarczająco daleko, tworząc naturalny bufor.

Zdaniem Kevina Burke’a, prezesa i dyrektora generalnego ACI-NA, stowarzyszenia reprezentującego porty lotnicze w USA i Kanadzie, wkrótce cały system lotniczy zostanie dotknięty przez źle zaplanowaną i skoordynowaną ekspansję usługi 5G na lotniskach i wokół nich.

Strefy buforowe mają wyłączyć obszar lotnisk z zasięgu sieci 5G w paśmie C. Co nie oznacza, że 5G nie będzie działać na lotniskach. Będzie, ale w innych pasmach, np. wysokim 26 GHz i tylko wewnątrz budynków.

Czy 5G może zakłócać wysokościomierze w Polsce?

Warto zaznaczyć, że amerykańsko-kanadyjskie problemy nie będą miały żadnego przełożenia na polskie warunki. Wynika to z tego, że pasmo C dla sieci 5G jest różne w zależności od regionu. W USA jest to zakres 3700-3980 MHz, podczas gdy w Polsce i krajach europejskich jest to zakres 3400 – 3800 MHz.

Wysokościomierze na lotniskach pracują w zakresie 4200 – 4400 MHz. Więc różnica pasm w USA to 220 MHz, podczas gdy w Polsce będzie to 400 MHz. Jest to na tyle duża różnica, że działanie sieci 5G oraz wysokościomierzy nie będzie wchodzić sobie w drogę. Pomimo tego, jak informował w grudniu portal Telko.In, to zagadnienie będzie jeszcze badane i wyniki powinniśmy poznać w połowie 2022 roku. Do tego czasu w Polsce i tak nie będzie jeszcze sieci 5G w paśmie C. Jak również nadal dyskusyjne jest, czy do tego czasu w ogóle wystartuje aukcja częstotliwości.