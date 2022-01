Telewizory Samsung 2022 – telewizory wymyślone na nowo

Trzy nowości w tegorocznych telewizorach Samsung sprawiają, że sprzęty te poniekąd redefiniują podejście do telewizyjnych ekranów. Oferta wyświetlaczy Samsung 2022 stawia na możliwość doboru sprzętu wobec własnych potrzeb i konkretnych sytuacji, aranżacji wnętrz/domowych przestrzeni. Telewizory Samsung 2022 to ekrany MicroLED, NeoQLED MicroLED oraz oczywiście klasyczne LCD. O to co koreański producent zaprezentował podczas targów CES 2022.

Ekologiczne rozwiązania w kartonach, telewizorach i pilotach

Samsung podobnie jak wiele innych firm, zwłaszcza o globalnym działaniu poczuwa się do działań w zakresie ochrony naszej planety. Taki mamy słuszny trend i trzeba żywić nadzieje, że w jakimś stopniu to rzeczywiście przekłada się na nasze środowisko. Już w zeszłym roku Samsung zrezygnował z zadrukowanych, kolorowych kartonów swoich telewizorów, teraz będzie dotyczyło to także akcesoriów jak soundbary oraz wybranych sprzętów AGD, a w kolejnych latach większość produktów Samsung ma być pakowana właśnie w bardziej przyjazny, ekologiczny sposób. Samsung promuje też możliwość wykorzystania tych kartonów jako drobne domowe gadżety typu stojak na buty, czy gazetownik, albo domek dla lalek. Także w telewizorach coraz więcej elementów obudowy ma pochodzić z recyklingu.

W 2021 roku pilot telewizorów Samsung utracił wymienne baterie na rzecz solarnego ładowania, wspomaganego USB-C. Teraz dodatkowo pilot ma się ładować także za pomocą przechwytywania fal radiowych z routerów Wi-Fi czy łączności na podczerwień. To bardzo niewielkie pokłady energii, ale wystarczające, aby utrzymać pilota, bez konieczności podłączania go do ładowania. A w ten sposób klienci mają oszczędzić w ciągu całego cyklu życia produkty tony baterii.

The Freestyle – telewizor-projektor dla nowego pokolenia

Królem całego show – zarówno konferencji prasowej, jak i specjalnego pokazu dla dziennikarzy „First Look”, a także stoiska Samsung jest projektor The Freestyle. To mobilne urządzenie, wielkością przypominające ciut mocniejszy bezprzewodowy głośnik Bluetooth. Urządzenie, które oferuje obraz o przekątnej 30-100 cali, z automatyczną regulacją ostrości i korekcją trapezową. The Freestyle oferuje też pełny dostęp do Smart TV Samsunga, czy przesyłania mobilnego z urządzeń z Android jak i iOS. Ma też wbudowany głośnik 360 stopni, a może służyć również jako nastrojowe światło typu ambient. Co więcej, opcjonalnie możemy wyposażyć sprzęt w dedykowaną baterię lub też podłączyć pod powerbank. Ale wśród akcesoriów znajdzie się również adapter na standardowy gwint na żarówkę E27. A to sprawia, że taki projektor możemy zamontować na przykład w lampce nocnej dziecka, czy w systemie szynoprzewodów w naszym salonie lub sypialni. A jednocześnie sprzęt możemy używać outdoorowo na przykład na kempingu.

Freestyle, a przynajmniej komunikacja tego urządzenia w firmie Samsung to owoc działania Generation Lab – projektu Samsung mającego na celu trafić z produktami do kolejnej generacji, do młodych dorosłych i nastolatków. Ewidentnie ten projektor jest właśnie takim sprzętem. Sprzętem młodzieżowym, sprzętem dla osób ceniących sobie mobilność, oryginalność, swobodę. Sam widzę go jako drugi ekran w domu – raz w sypialni, raz w pokoju córki. Tak to nie jest sprzęt porywający wysoką jasnością, czy super rozdzielczością, ale to uczynienie mobilnego projektora użytecznym, funkcjonalnym i przemyślanym. Na rynku są dziesiątki mobilnych projektorów, ale żaden nie jest tak „sexy” jak Freestyle.

Czytaj też: Test Samsung Galaxy Z Fold3. Pomyliłem się, nadrobiłem, jestem zachwycony

MicroLED – coraz bliżej domowego zacisza

Na prezentacji telewizorów Samsunga nie zabrakło ekranów MicroLED. Te po raz pierwszy zostały zaprezentowane w 2018 roku, wtedy jako wielkie biznesowe ekrany nieosiągalna zupełnie dla nikogo. W tamtym roku pojawiły się pierwsze 101 i 110-calowe telewizory wykonane w tej technologii, które i tak kosztowały ponad 500 tysięcy złotych. Teraz do oferty dołączył 89-calowy model. Urządzenia zyskały podstawę, głośniki Dolby Atmos i stały się już klasycznymi telewizorami. Przy czym wciąż trudno mówić o produkcie masowym. Jest jednak szansa, że ta cena znów drastycznie spadnie.

To jednak produkt, który na dobre na rynku zagości najpewniej dopiero pod koniec tej dekady, gdy ceny będą już bardziej przystępne. MicroLED daje niesamowitą jasność ekranu, jakość ekranu, a także głębię i czerń. To przyszłość, która powoli nadchodzi, a przede wszystkim została „ucielśniona”, a nie jest jedynie teorią.

Matowe telewizory lifestyle’owe – jakościowy przełom

Natomiast znacznie bardziej przystępne telewizory Samsung to seria telewizorów lifestyle’owych – The Frame, The Premiere oraz The Sero, które od tego roku będą w macie. Takim prawdziwym macie, niemal wyglądającym jak papier. To trzeba zobaczyć na żywo i porównać do typowego telewizora. Coś fantastycznego! Zaświeciłem latarką smartfona wprost w ekran i ten brak rozbłysków jest fenomenalny, taki telewizor w salonie będzie wyglądał fantastycznie, zwłaszcza z dopasowanymi do aranżacji ramkami The Frame.

W dodatku The Frame zyskał opcjonalny uchwyt z opcją rotacji. Oznacza to, że na co dzień w salonie może wisieć nam pionowy obraz, który na czas seansu będzie się obracał, aby uzyskać klasyczny telewizor.

Oprócz tego w ofercie Samsunga oczywiście pozostają inne lifestyle’owe telewizor – projektor krótkiego rzutu The Premiere oraz ogrodowy telewizor The Premere.

Czytaj też: Telewizory Sony 2022 – Jakość ponad technologie

Nowy SmartHub – zupełnie odświeżone wrażenia z użytkowania Samsung Smart TV

Każdy tegoroczny telewizor Samsung zostanie wyposażony w zupełnie nową platformę Smart Hub, oczywiście napędzaną system operacyjnym Tizen. Tylko w tej wersji interfejs został kompletnie przebudowany i zamiast dolnego paska otrzymujemy ekran główny z podziałem na sekcje takie jak gry (tam znajdziemy serwisy cloud gamingowe jak GeForce Now czy Stadia) oraz multimedia, czy zarządzanie naszym inteligentnym domem.

W czasie targów nie ma możliwości pobawić się całym interfejsem, nie wiemy jak będzie on się zachowywał z aplikacjami VOD dostępnymi na rynku polskim. Natomiast całość wydaje się być ciekawa, atrakcyjna wizualnie i logiczna, ale zarazem znacznie bardziej rozbudowana i nie tak minimalistyczna jak w systemie z lat ubiegłych.

Reklama

Więcej o telewizorach Samsung 2022 dowiemy się w kolejnych miesiącach

Konkretów o telewizorach NeoQLED MiniLED, QLED i podstawowych modelach dowiemy się wkrótce, a to jak zmieniły się względem zeszłorocznych modeli przyjdzie nam ocenić zapewne dopiero w drugim kwartale tego roku. Wedle zapowiedzi producenta oczywiście jest jeszcze lepiej, lepsze mają być też tegoroczne soundbary. Te będą obsługiwać jako pierwsze na świecie bezprzewodowo Dolby Atmos w połączeniu z telewizorami Samsung 2022, a także będą oferowane w wersji ultra slim.

Na prezentacji Samsunga zabrakło ekranu QD-OLED. A taki telewizor w oparciu o matrycę od Samsung Display zapowiedziała podczas CES 2022 konkurencyjna firma Sony. Zabrakło też bardzo dużych telewizorów NeoQLED (co nie oznacza, że ich w ofercie nie będzie, ale na razie szczegółów brak). To co udało mi się zobaczyć pokazuje jednak dużą różnorodności i właśnie możliwość wyboru ekranu stricte pod swój styl życia. To jest coś czego żaden inny producent do tej pory nie oferuje – myśląc jedynie w klasyczny sposób o telewizorze. Tutaj lifestyle’owe telewizory, czy Freestyle mają dużą przewagę.