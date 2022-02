Bittium Tough Mobile 2 wkraczają do Polski. To smartfony odporne na inwigilację

Do Polski trafiły właśnie nowe smartfony Bittium Tough Mobile 2. Jeśli zależy Wam na ochronie własnych danych i ograniczeniu ryzyka podsłuchu, warto się nimi zainteresować.

Bezpieczne smartfony Bittium Tough Mobile 2 – najlepsza ochrona przed inwigilacją

Bittium to fińska firma, która od ponad 35 lat zajmuje się kwestią zaawansowanej łączności i oferuje m.in. wyspecjalizowane, „utwardzone” pod względem bezpieczeństwa smartfony z Androidem oraz dedykowane dla nich usługi służące do kompleksowej komunikacji. Modele Bittium Tough Mobile 2 oraz Tough Mobile 2 C zaprojektowano tak, by zminimalizować ryzyko inwigilacji do minimum. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę aferę związaną z oprogramowaniem szpiegującym Pegasus.

Smartfony Bittium oferują najwyższy dostępny na rynku mobilnym poziom bezpieczeństwa. Dane użytkowników chronione są zarówno na poziomie oprogramowania, jak i tym sprzętowym. Jeśli jednak dla kogoś to nadal zbyt mało, zawsze może wykupić usługi Bittium Secure Suite, które oferują bezpieczną komunikację typu end to end (E2EE) w ramach organizacji, pozwalają na transfer szyfrowanych danych i zdalne zarządzanie urządzeniem.

Warto jednak zaznaczyć, że Bittium Tough Mobile 2 i Tough Mobile 2 C to nie tylko smartfony odporne na inwigilację, ale również bardzo wytrzymałe. Fiński producent zadbał, by były to urządzenia, z którym będzie można korzystać przez lata. Obudowę wykonano ze stopów magnetu, jest też certyfikowana pod względem wytrzymałości (standard Mil-STD-810G) oraz odporności na kurz i wodę (IP67). Producent podkreśla, że modele te wyposażono w wewnętrzne czujniki zasilane dodatkową baterią, więc nawet jeśli ktoś manipulowałby przy ich obudowę w celu np. zainstalowania podsłuchu, zostanie to wykryte. Nawet w tak skrajnych sytuacjach, jak zamrożenie urządzenia czy umieszczenie go w klatce Faradaya. Na pokładzie znalazł się również fizyczny przycisk uruchamiający tryb prywatny, podczas którego nie działają mikrofony, aparaty, a odczyt danych z sensorów takich jak akcelerometr czy moduł GPS jest niemożliwy.

W Europie Środkowej istnieje duże zainteresowanie środkami służącymi do bezpiecznej komunikacji, co jest szczególnie widoczne wśród klientów biznesowych oraz instytucjonalnych. Ludzie są coraz bardziej świadomi zagrożeń czyhających w cyberprzestrzeni, m.in. potencjalnej inwigilacji za pomocą oprogramowania Pegasus. Bittium jest w stanie zapewnić organizacjom kompleksowe rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Oferujemy zarówno ciągle aktualizowane bezpieczne środowisko jak i „utwardzone” urządzenia – mówi Thomas Ziger, wiceprezes ds. sprzedaży w Bittium Defense and Security.

A jak prezentuje się specyfikacja tych smartfonów?

Pod tym kątem oba modele może nie zachwycają, jednak warto pamiętać, że ich nadrzędną funkcją jest zapewnienie bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o podstawową specyfikację, oba modele oferują to samo:

5,2 calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD,

procesor Qualcomm Snapdragon 670 z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej,

możliwość rozszerzenia pamięci przy pomocy karty microSD o pojemności maksymalnie 256 GB,

bateria o pojemności 3000 mAh,

wejście słuchawkowe 3,5 mm, dual nano-SIM, LTE,

aparat z tyłu – 12 Mpix, kamerka do selfie – 5 Mpix.

Bittium Tough Mobile 2 C jest modele bardziej zaawansowanym, który oprócz systemu Android pozwalającego na korzystanie ze smartfonu jak z każdego innego tego typu urządzenia, umożliwia użytkownikowi przeniesienie się w hermetyczne środowisko robocze systemu operacyjnego Bittium Secure OS. Został on opracowany z myślą o o pracy w organizacjach, w których wymagane jest bezwzględne bezpieczeństwo (np. dostęp do informacji niejawnych w przypadku funkcjonariuszy służb lub osób na najwyższych stanowiskach w korporacjach czy instytucjach rządowych). Obie platformy są od siebie w pełni izolowane, a przełączanie się pomiędzy nimi jest szybkie i możliwe dzięki funkcji dual-boot.