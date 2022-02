Droga Mleczna niczym drogocenny obraz. Zobaczcie niezwykły widok centrum naszej galaktyki

Zdjęcia wykonane dzięki instrumentom wchodzącym w skład obserwatorium SARAO przywodzą na myśl obraz, który z nie do końca wyjaśnionych przyczyn mógłby zostać sprzedany za miliony dolarów.

Widać na nich nasz kosmiczny dom, czyli Drogę Mleczną. Centrum galaktyki zostało uwiecznione przez radioteleskop MeerKAT, uznawany za najbardziej dokładne tego typu urządzenie. Składa się on z 64 anten obejmujących obszar o długości niemal 8 kilometrów. Instrumenty te służą do zbierania fal radiowych, które docierają do Ziemi z odległości tysięcy lat świetlnych, przebijając się przez grube warstwy pyłu tworzącego centrum Drogi Mlecznej.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez SARAO, widoczny wyżej obraz ukazuje między innymi eksplodujące gwiazdy, gwiezdne żłobki (miejsce szczególnie natężonych narodzin tych obiektów) oraz chaotyczny obszar wokół supermasywnej czarnej dziury znanej jako Sagittarius A*. Jej masa jest naprawdę ogromna – około 4 miliony raz większa od masy Słońca. Dzięki zebranym danym, które przetworzono w tak efektowne zdjęcia, naukowcy mogli przekonać się o imponujących możliwościach, jakie zapewnia MeerKAT.

Spędziłem mnóstwo czasu spoglądając na ten obraz w trakcie pracy i nigdy mi się on nie znudzi. Kiedy pokazuję go ludziom, którzy mogą stawiać pierwsze kroki w radioastronomii lub w inny sposób nie są z nią zaznajomieni, zawsze staram się zaznaczyć, że obrazowanie radiowe nie zawsze wyglądało w ten sposób i podkreślić jakim skokiem naprzód jest MeerKAT pod względem swoich możliwości. To był niesamowity przywilej pracować przez lata z kolegami z SARAO, którzy zbudowali ten fantastyczny teleskop. Reklama Ian Heywood, Uniwersytetu Oksfordzki

Jeśli chodzi o sam obraz, to niezwykle jasny, pomarańczowy punkt znajdujący się w jego centrum oznacza wspomnianą czarną dziurę, czyli Sagittarius A*. Ta wysoka jasność i wyróżniająca się barwa są następstwem pochłaniania materii, która rozgrzewa się do niezwykle wysokich wartości. Z kolei czerwone smugi są tzw. włóknami NTF występującymi wyłącznie w pobliżu centrum Drogi Mlecznej. Artykuł na ten temat ma się ukazać na łamach The Astrophysical Journal.