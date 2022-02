Droga Mleczna z burzliwą historią. Nowa mapa pokazuje kolizje naszej galaktyki

Zespół badawczy pod zarządem Khyatiego Malhana wykonał wizualizacje sześciu galaktycznych fuzji, których doświadczyła Droga Mleczna. Jedna z nich nie była wcześniej znana nauce.

Informacje zarówno na jej temat, jak i pięciu pozostałych powinny umożliwić lepsze zrozumienie narodzin i ewolucji naszej galaktyki oraz pochodzenia znajdujących się w niej gwiazd. Rozrastający się atlas obiektów pokazuje, jak mogły wyglądać kolizje Drogi Mlecznej na przestrzeni ostatnich 13 miliardów lat.

Droga Mleczna nie składa się jedynie z płaskiego dysku gwiazd orbitującego wokół supermasywnej czarnej dziury, czyli Sagittarius A*. Jej zasięg grawitacyjny ma sferyczny charakter i prowadzi do istnienia tzw. galaktycznego halo. Za jego powstanie odpowiadały między innymi fuzje naszej galaktyki z innymi. Rekonstrukcja tych zderzeń stanowiła główny cel naukowców kierowanych przez Malhana. Szczegóły na ten temat ukazały się na łamach The Astrophysical Journal.

Droga Mleczna doświadczała licznych kolizji, a jedną z nich udało się właśnie zidentyfikować

Jedną z największych trudności były w tym przypadku problemy z określaniem odległości pomiędzy poszczególnymi obiektami w przestrzeni kosmicznej. Kiedy już dochodzi o interakcji pomiędzy galaktykami, występujące wtedy siły pływowe rozciągają drugą galaktykę do tego stopnia, że tworzy ona tzw. strumień gwiazd. Innymi pozostałościami po interakcjach między galaktykami są na przykład gromady kuliste oraz galaktyki satelitarne.

Korzystając z satelity Gaia oraz metody paralaksy gwiazdowej, astronomowie są w stanie wyznaczyć dokładne położenie i ruchy gwiazd w Drodze Mlecznej w przestrzeni trójwymiarowej. Dokładność tych wizualizacji jest na tyle wysoka, że naukowcy mogą precyzyjnie wyznaczać ramy czasowe fuzji. W nowych badaniach pod lupę trafiło 170 gromad kulistych, 41 strumieni gwiazd oraz 46 galaktyk satelitarnych. Ostatecznie astronomowie przypisali 62 z tych obiektów do sześciu kolizji Drogi Mlecznej z mniejszymi galaktykami.

Pięć fuzji było znanych już wcześniej: Gaia-Enceladus; Wieloryb; LMS-1/Wukong; Sekwoja i Strzelec. Nową, dopiero co odkrytą kolizją była natomiast kolizja Pontus, a związane z nią gwiazdy poruszają się bardzo powoli, wbrew rotacji Drogi Mlecznej. Sugeruje to, że fuzja miała miejsce około 8 do 10 miliardów lat temu.