Elektroniczny materiał tekstylny wszedł na nowy poziom. Jego włókna świecą i przechowują energię

Naukowcy z Cambridge University wzięli sobie do serca dążenie zespołów z całego świata, chcąc przewyższyć wszystko, co do tej pory opracowano. Dzięki ich wysiłkom inteligentny/elektroniczny materiał tekstylny wszedł na nowy poziom, a szczegóły na jego temat opisano w publikacji w dzienniku Nature Communications.

Naukowcy opracowali rewolucyjny elektroniczny materiał tekstylny, nie poświęcając łatwości produkcji

Z roku na rok coraz więcej słyszymy o „elektronicznych”, czy „inteligentnych” materiałach tekstylnych, których rozmiar i zakres zastosowania zwykle jest bardzo ograniczony. Powstała już cała masa ich wersji, obejmująca te, potrafiące pochłaniać energię ze światła słonecznego, czy ruchu, wykrywać dotyk, a nawet chłodzić lub ogrzewać użytkownika. Problem z nimi sprowadzał się zwykle do dwóch kwestii – zazwyczaj mogły realizować tylko jedną rolę, a ich produkcja była często skomplikowana.

Teraz jednak zespół naukowców z Cambridge stworzył 46-calowy wyświetlacz tekstylny, którego budują LEDy, czujniki i magazyn energii, a jego produkcja może być wykonana przy użyciu istniejących przemysłowych procesów produkcyjnych. Swoją wyjątkowością rozwiązuje dwa wspomniane problemy, co zawdzięcza unikalnej strukturze.

Składa się z diod LED opartych na włóknach, które mogą być aktywowane przez kilka urządzeń wejściowych. Same włókna są też domem dla akumulatorów, anteny radiowej, czy czujników (światła, dotyku, temperatury). Składająca się z tych wyjątkowych włókien elektroniczna tkanina może wyświetlać różne obrazy lub kolory w oparciu o dane z tych urządzeń.

Integrując elektronikę opartą na włóknach, fotonikę, czujniki i funkcje energetyczne, możemy stworzyć zupełnie nową klasę inteligentnych urządzeń i systemów. Uwalniając pełen potencjał produkcji tekstyliów, możemy wkrótce zobaczyć inteligentne i autonomiczne energetycznie urządzenia Internetu Rzeczy, które są bezproblemowo zintegrowane z przedmiotami codziennego użytku i wieloma innymi aplikacjami sektorowymi – powiedział Luigi Occhipinti, główny badacz badań.

Z tej nowej elektronicznej tkaniny można stworzyć zasłony dywany, które zbierają energię, gdy ludzie po nich chodzą, koszulki reagujące np. na temperaturę, czy zintegrować je w zasłonach w formie paneli sterowania. Wszystko to przy zachowaniu tradycyjnych metod produkcji, bo wszystkie komponenty elektroniczne połączone za pomocą klejów przewodzących i spawania laserowego są osadzone w dodatkowo wzmocnionych włóknach, więc mogą być tkane i dziergane w dowolny kształt. Obecnie zespół z Cambridge University chce opracować sposób wytwarzania inteligentnych tkanin z trwałych materiałów.