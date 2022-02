Intel Core i5-1240P i Core i7-1280P przetestowane. Energooszczędne mobilne Alder Lake zaskakują wydajnością

Chociaż procesory Intela z serii -P nowej generacji z myślą o urządzeniach mobilnych zadebiutowały już na początku stycznia, to nadal czekamy na te energooszczędne mobilne Alder Lake o TDP na poziomie 28 watów. Te już wkrótce trafią do notebooków i choć nie mamy obecnie zbyt wiele przecieków na ich temat, to niespodziewanie nasza „baza danych” uzupełniła się właśnie o wydajność Intel Core i5-1240P i Core i7-1280P.

Intel ponownie udowadnia, że z Alder Lake wrócił na szczyt. Energooszczędne mobilne Intel Core i5-1240P i Core i7-1280P zaskakują wydajnością

Na samym początku warto przypomnieć, że rodzina Core 12. generacji z serii P obejmuje sześć procesorów o Processor Base Power (dawne TDP) na poziomie 28 watów i Max Turbo Power rzędu 64 watów. Te poziomy zachowuje każdy z planowanych układów, które możecie podejrzeć w tabeli poniżej.

Niedawno do sieci wpadły jednak dwa ważne benchmarki z Geekbench, które pokazują wydajność zarówno flagowca, jak i typowego „średniaka”. Tym pierwszym jest Intel Core i7-1280P, oferujący 14 rdzeni (6 Performance + 8 Efficient) o taktowaniu maksymalnym 4,8/3,6 GHz (rdzenie P/E) oraz procesor graficzny z 96 EU. Z kolei drugim jest Intel Core i5-1240P łączy 4 rdzenie P z 8 E (stąd 16 wątków) o taktowaniu maksymalnym odpowiednio 4,4 i 3,3 GHz, który oferuje też iGPU z 80 EU.

Oba te procesory przetestowano z wykorzystaniem laptopa Lenovo „4810RD0100”, który najwyraźniej występuje w konfiguracjach z różnymi procesorami. Flagowiec został sparowany z 32 GB pamięci DDR4-2600, a Core i5-1240P z 16 GB pamięci systemowej, ale kwestii chłodzenia niestety nie znamy, więc wyniki nie można uznać za dobre reprezentacje tego, co będą potrafiły oba układy.

Jeśli idzie o wydajność, Intel Core i7-1280P uzyskał 1784 punktów w teście jednowątkowym i 9790 w wielowątkowym, angażując wszystkie swoje 20 wątki. To oznacza, że poziom jego wydajności sięga znacznie bardziej prądożernemu AMD Ryzen 9 6900HX, jak i Intel Core i9-11980HK. Wchodząc na poletko desktopowych układów, jest to poziom Core i9-11900K, czy Ryzen 7 5800X, a to robi już duże wrażenie.

Z kolei Intel Core i5-1240P może pochwalić się kolejno 1648 i 8550 punktami, czyli niewiele mniej względem flagowca. Ten spadek oznacza jednak, że wydajnościowo plasuje się na poziomie Intel Core i7-1195G7 Tiger Lake (flagowca na bazie 10-nm procesu Intela) o podobnym poziomie poboru mocy (bazowo 28 W i do 60 W w trybie Turbo). W kwestii konkurencji przewyższa wydajność Ryzena 5 6600H, a w porównaniu z poprzednią generacją przewyższa dwukrotnie to, co miał do zaoferowania Core i5-1135G7.