Erupcja wulkanu Tonga zaburzyła jonosferę. Monitoring tej warstwy przyda nam się w przyszłości

Według szacunków geologa NASA Jima Garvina, wybuch wulkanu Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, który miał miejsce 15 stycznia 2022 r. spowodował gwałtowną eksplozję o równoważnej sile od 4 do 18 megaton trotylu. Eksperci NASA nadal analizują skutku tego wybuchu, który – jak się okazuje – miał również wpływ na wyższe partie ziemskiej atmosfery.

Potężna podwodna erupcja wulkaniczna, która pokryła wyspę Tonga popiołem i wysłała fale tsunami na cały świat, spowodowała również zmarszczki w jonosferze Ziemi, zgodnie z pomiarami z Global Differential Global Positioning System (GDGPS) zarządzanego przez NASA Jet Propulsion Laboratory w Południowej Kalifornii.

Erupcja była na tyle silna, że wytworzyła ona akustyczną falę uderzeniową, która dotarła do jonosfery – zewnętrznej warstwy atmosfery ziemskiej, która zaczyna się na wysokości 80-90 km. nad poziomem morza. Jej nazwa pochodzi od zjonizowanych energią słoneczną elektronów, występujących na tej wysokości.

Erupcja wulkanu Tonga – tsunami i akustyczna fala uderzeniowa

Erupcja wywołała również tsunami, które zostało wzmocnione przez fale ciśnienia atmosferycznego eksplozji – zjawisko znane jako meteotsunami. Odkształcenie powierzchni oceanu spowodowane tymi dużymi falami dodatkowo zakłóciło jonosferę. Eksperci z GDGPS obserwowali zaburzenia jonosferyczne wywołane eksplozją w czasie rzeczywistym. System monitoruje gęstość elektronów w jonosferze (mierzoną jako jednostki całkowitej zawartości elektronów, czyli TECU), śledząc opóźnienie sygnałów globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS) podczas ich podróży przez atmosferę.

Dane dot. opóźnienie sygnałów wysyłanych przez systemy nawigacji satelitarnej mogą odegrać ważną rolę, jeśli chodzi o wsparcie systemów wczesnego ostrzegania o tsunami, skracając czas potrzebny do wykrycia potężnej fali. Projekt NASA Research Opportunities in Space and Earth Science (ROSES), finansowany przez w ramach programu Applied Sciences Disasters, wykorzystuje dane GNSS do wykrywania ruchów ziemi i modelowania trzęsień ziemi, które mogą prowadzić do tsunami. Zespół integruje te dane z systemami wczesnego ostrzegania o tsunami obsługiwanymi przez Centrum Badań nad Tsunami (CTR) Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej.

Projekt Geodezji Kosmicznej NASA wspiera również redukcję ryzyka tsunami poprzez współpracę z Międzynarodową Służbą GNSS, która zarządza systemami wczesnego ostrzegania przed tsunami wspieranymi przez GNSS (GTEWS), Międzynarodowym Stowarzyszeniem Geodezji Globalnym Systemem Obserwacji Geodezyjnej (GGOS) oraz Grupą ds. Obserwacji Ziemi (GEO).

W przyszłości zaburzenia jonosfery rejestrowane przez GDGPS można również zintegrować z tymi systemami ostrzegania o tsunami, zwiększając ich skuteczność w ostrzeganiu społeczności i zabezpieczaniu ludzi przed uderzeniem fal tsunami.