Globalna premiera serii OPPO Find X5 i słuchawek Enco X2

Po wielu miesiącach przecieków i doniesień doczekaliśmy się światowej premiery serii OPPO Find X5. producent przedstawił nam dzisiaj najnowsze modele, które wyróżniać mają się zaawansowanymi możliwościami, zwłaszcza fotograficznymi, a to dzięki autorskiemu układowi NPU – MariSilicon X i matrycom IMX766. Oczywiście, to nie jedyne innowacje, jakie przynosi nam rodzina Find X5.

Seria Find X5 składa się z modelu podstawowego i wariantu Pro. Nie ma co ukrywać, że to ten drugi jest tutaj najważniejszy, bo jak podkreśla samo OPPO, jest dotychczas najmocniejszy flagowiec w ich ofercie.

OPPO Find X5 Pro wiernie odwzoruje kolory dzięki współpracy z Hasselblad

Jak już wspomnieliśmy, największym atutem są tutaj zdolności fotograficzne. Producent chwali się zwłaszcza trybem nocnego nagrywania wideo w 4K, które możliwe jest w dużej mierze dzięki układowi NPU (Neural Processing Unit) – MariSilicon X. To nie tylko najbardziej zaawansowanym układem AI, ale również obsługuje specjalnie stworzony przez OPPO Research Institute algorytm, wspierany przez sztuczną inteligencję (Al noise reduction – AINR), do redukcji szumów. Algorytm jest w stanie precyzyjnie wykrywać i redukować szumy, zachowując jednocześnie najdrobniejsze szczegóły, takie jak doskonale odwzorowane kolory. W przypadku nocnego wideo mowa aż o czterokrotnej poprawie rozdzielczości i zmniejszeniu ziarnistości.

Jednostka MariSilicon X to tylko jeden z elementów fotograficznego zaplecza Find X5 Pro. Smartfon został wyposażony również w dwa obiektywy, w tym ultra – szerokokątny, Sony 50MP IMX766 o wielkości matrycy 1/1.56” i rozmiarze piksela 2um (µm). Główny aparat wykorzystuje, pierwszą tego typu, 5 – osiową stabilizację obrazu, która w połączeniu z odpowiednim algorytmem, redukuje efekty „drżącej dłoni” i szumy, zachowując optymalną ostrość obrazu. Trzeci to teleobiektyw 13MP z 5x zoomem hybrydowym i 20x zoomem cyfrowym. Dzięki takiej konfiguracji model OPPO Find X5 Pro jest w stanie zrobić jedne z najlepszych wideo oraz zdjęć pośród dostępnych na rynku smartfonów – zapewnia OPPO.

Find X5 Pro nie ogranicza swoich fotograficznych możliwości do aparatów z tyłu, bo również ten do selfie, z matrycą Sony IMX709, nie powinien naz zawieść. Zadbano o to, by selfie nawet w słabszych warunkach oświetleniowych wychodziło bardzo dobrze. Warto tutaj wspomnieć o automatycznym rozpoznawaniu, gdy w kadrze jest więcej osób i zmianie kąta widzenia z 80 na 90 stopni, co zdecydowanie ułatwi robienie selfie z przyjaciółmi. Ponadto OPPO Find X5 Pro został wyposażony w system Hasselblad Natural Colour Calibration, który można uruchomić w trybie Pro oraz w kreatywne filtry, dzięki czemu zdjęcia zrobione smartfonem będą miały naturalny i profesjonalny wygląd.

Już rendery pokazywały nam niecodzienny wygląd OPPO Find X5 Pro

Wygląd tych smartfonów nie jest dla nas zaskoczeniem, bo rendery zdradziły nam go już dużo wcześniej. Urządzenie zostało wykonane z ceramiki o bardzo wysokim stopniu trwałości i dostępne jest w dwóch kolorach – białym (Ceramic White) i czarnym (Glaze Black). Tył wykonano z jednej tafli, dlatego zamiast zwykłego „odcięcia” wystającej wyspy aparatów od reszty plecków, mamy tutaj taki łagodny spadek. Zapewnia to o wiele większą trwałość. Warto też wspomnieć, że Find X5 Pro jest odporny na zachlapania, wodę i kurz zgodnie z normą IP68.

Oczywiście nowy flagowiec OPPO to nie tylko aparaty i ładny wygląd. Sercem urządzenia jest najnowszy układ od Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 1, który zapewni użytkownikom płynne działanie nawet przy wymagających zadaniach lub grach. Chipset wspierany jest przez 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Zadbano również o pojemną baterię 5000 mAh i bardzo szybkie ładowanie. Przewodowo z mocą 80 W SuperVOOC – 0 do 50% w ciągu 12 minut (ładowarka w zestawie) i bezprzewodowo 50W AirVOOC – 100% w 47 minut.

Zakrzywiony po bokach wyświetlacz AMOLED ma przekątną 6,7 cala, rozdzielczość WQHD+ (3216 X 1440) i 100% pokrycie kolorów. Warto też wspomnieć o 8192-poziomowym przyciemnianiu ekranu, pozwalającym dopasować reakcję źrenic do różnych warunków oświetleniowych. Smartfon działa pod kontrolą systemu ColorOS 12.1 opartego na Androidzie 12.

OPPO Find X5 to również smartfon warty uwagi

Jeśli zaś interesuje was model mniej potężny, ale również z wysokiej półki, to takim będzie Find X5. Wyposażono go 6,5-calowy 120-hercowy wyświetlacz OLED z miliardem kolorów i rozdzielczością FHD+ (2400 x 1080). Jego sercem jest procesor Snapdragon 888 wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Bateria ma pojemność 4800 mAh i również obsługuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą 80 W SuperVOOC. OPPO Find X5 także działa na systemie ColorOS 12.1.

Nie ma co martwić się o mobilną fotografię, bo i tutaj OPPO wykorzystało MariSilicon X, a także doświadczenie Hasselblad. Smartfon wyposażono w dwa aparaty 50 Mpix IMX766 i teleobiektyw 13 Mpix, zaś z przodu umieszczono aparat 32 Mpix IMX615.

Ceny i dostępność serii OPPO Find X5

Od razu poznaliśmy też europejskie ceny tych urządzeń a także ich dostępność. Smartfony wejdą do regularnej sprzedaży od 14 marca, zaś przedsprzedaż rusza dziś, czyli 24 lutego. Model Find X5 Pro kosztować będzie 1299 euro, zaś model podstawowy – 999 euro. Polskie ceny zostaną ujawnione niedługo.

OPPO zaprezentowało też słuchawki Enco X2

Zgodnie z zapowiedziami, premierę miały dzisiaj nowe słuchawki producenta, które tak jak poprzednia wersja, powstały we współpracy z Dynaudio. Charakteryzują się koncentryczną konstrukcją z dwoma przetwornikami. Pierwszy wysokotonowy z czterema magnesami dba o pasmo od 20Hz do 40kHz, zapewniając doskonałą płynność przejścia w zakresie wysokich tonów. Drugi, 11 mm wyposażony jest w ultralekką wewnętrzną membranę zapewniającą bogaty, mocny bas bez utraty muzycznych detali.

OPPO Enco X2 oferuje jedną z najlepszych w branży redukcję szumów o maksymalnej wartości 45 dB i szerokości 4 kHz. Z kolei dzięki bluetooth 5.2 i kodekowi LHDC 4.0, słuchawki OPPO Enco X2 obsługują szybkość transmisji do 900 kb/s, oferując wysokiej jakości, doskonale odwzorowany dźwięk, szczególnie w przypadku sparowania słuchawek z Find X5 Pro.

Słuchawki wejdą do sprzedaży w połowie kwietnia w cenie 199 euro.