Grzyby ocalą ludzkość? Nie uwierzycie, z czego jest zbudowany ten kajak

Aby podnieść świadomość na temat grzybów jako wszechstronnego materiału budowlanego, studentka Uniwersytetu Stanowego w Waszyngtonie – Katy Ayers – zbudowała 2,3-metrowy kajak z grzybni, czyli rozrastających się korzeni pospolitych grzybów.

Grzyby mogą okazać się kluczowym sprzymierzeńcem w naszej walce ze zmianami klimatu. Udowodniła to Katy Ayers, która zbudowała najdłuższą na świecie łódź zbudowaną z grzybni. Trafiła ona do Księgo Rekordów Guinnessa.

Kiedy zaczniesz się przyglądać temu, co grzyby już robią dla naszej planety, staje się jasne, że powinniśmy poświęcić tym organizmom więcej uwagi. Katy Ayers

Grzyby nie cieszą się tak dużym uznaniem, na jakie zasługują. Katy Ayers, która stworzyła niezwykły kajak wraz z Williamem „Ashem” Gordonem – właścicielem Nebraska Mushroom LLC – chce to zmienić.

Zainspirowałam się do stworzenia czegoś z tego materiału po sekcji obejrzeniu filmu „Super Fungi” na temat opakowań z grzybów. Po tym jak usłyszałam, że jest wyporny, wiedziałam, że muszę zacząć opracowywać metodę wyhodowania łodzi. Katy Ayers

Budowę niezwykłego kajaka rozpoczęto w maju 2019 r., nazywając go MyConoe. Ayers i Gordon pracowali głównie po nocach i w weekendy, ale w końcu dopięli swego i stworzyli prawdziwą łódź. Projektowanie zajęło im ok. 5 miesięcy, a kiedy już mieli gotową formę, wypełnienie jej grzybnią trwało tylko 7 dni. MyConoe zostało wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa we wrześniu 2019 r.

MyConoe

Grzyby są w stanie rozłożyć niektóre z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń na naszej planecie – od tworzyw sztucznych, przez substancje rakotwórcze, po materiały radioaktywne, grzyby pochłaniają to wszystko. A jednak, zidentyfikowaliśmy tylko ułamek grzybów na planecie, co prowadzi wielu do podejrzeń, że dla każdej trwałej substancji chemicznej, którą uwolniliśmy w całej historii, istnieje co najmniej jeden grzyb, który mógłby się przystosować do jej konsumpcji. Katy Ayers

Zdaniem Ayers, grzyby mogą pomóc posprzątać bałagan, który zrobiliśmy na Ziemi, a także umożliwić rozwiązanie problemów związanych ze zmianami klimatycznymi.

Kolejnym projektem Ayersa i Gordona są hotele dla pszczół oparte na grzybni, które mają pomóc chronić populacje pszczół samotnych i os.