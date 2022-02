Hybrydowa gwiazda zaskakuje. Jest tak niezwykła, że nikt jej nawet nie szukał

Jak przyznaje jeden z członków zespołu badawczego związanego z odkryciem, gwiazda jest na tyle nietypowe, że astronomom nie przyszłoby nawet do głowy, by jej szukać.

Mimo to, dokonana detekcja będzie niezwykle ważna w kontekście zrozumienia tego, jak ewoluują gwiazdy. Szczegóły na temat układu podwójnego HD 149834 naukowcy przedstawili w swoim artykule opublikowanym w The Astrophysical Journal.

Co ciekawe, odkrycie było przypadkowe, ponieważ celem poszukiwań były egzoplanety oraz gwiazdy, wokół których krążą. Stosowany przez autorów model posłużył jak do tej pory do określenia cech ponad 100 gwiazd zaobserwowanych przez teleskop kosmiczny TESS oraz 1000 innych, wykrytych przez inne instrumenty. Zaskoczenie pojawiło się natomiast w związku z układem podwójnym gwiazd, mogącym dostarczyć informacji o ewolucji tych obiektów.

Układy podwójne gwiazd nie są niczym niezwykłym, ale w tym przypadku szczególną ciekawość wzbudza orientacja namierzonego duetu. Z perspektywy naszej planety obie gwiazdy wzajemnie się przyćmiewają, co umożliwia stosunkowo łatwe obliczanie ich mas czy jasności. Na tym jednak przydatność obserwacji się nie skończyła, a kluczową rolę w wyciąganiu dalszych wniosków odegrała tzw. pulsacja.

Gwiazda wchodząca w skład układu podwójnego HD 149834 jest jedną z najbardziej niezwykłych znanych nauce

Tak samo jak drgania emitowane w czasie trzęsień ziemi umożliwiają prowadzenie analiz związanych z wewnętrzną strukturą naszej planety, tak pulsacje gwiazd mogą dostarczyć informacji o ich budowie. Generalnie rzecz biorąc możemy wyróżnić dwa główne rodzaje pulsacji, lecz astronomowie natrafili na coś kompletnie nowego. Jedna z gwiazd wchodzących w skład opisywanego układu podwójnego wydaje się hybrydą obu tych rodzajów.

Jak wyjaśnia Keivan Stassun, który kierował przytoczonymi badaniami, nigdy wcześniej nie udało się wykryć takiej hybrydowej gwiazdy, która byłaby częścią gromady i jednocześnie wchodziła w skład zaćmieniowego układu podwójnego. Szansa, że teleskop TESS doprowadzi do odkrycia drugiego tak oryginalnego obiektu wydaje się naprawdę niska. Z kolei Dax Feliz dodaje, że odkrycie tego układu podwójnego stwarza pole doświadczalne do zrozumienia, jak ewoluują gwiezdne układy podwójne.