Korea Północna wystrzeliła swój największy pocisk. Hwasong 12 zrobił zdjęcie Ziemi

Takiego testu nie było od 2017 roku, ale nie jest to jedyny fakt na temat niedawnego testu Hwasong 12. To przecież jednocześnie już 7. test pocisku państwa w 2022 roku, w ramach to których Korea Północna pręży swoje „pociskowe” muskuły i pokazuje, że z państwem lepiej nie zadzierać kolejnymi embargami i dozbrajaniem potencjalnych wrogów.

Korea Północna nie bez powodu testuje swoje pociski. Do tej pory były to jednak „skromne” bronie, a teraz…

Problem z Koreą Północną zaczyna narastać, bo północnokoreańskie media od dawna prowadzą narrację, wedle której Kim Dzong Un (przywódca państwa) rozważa wznowienie „wszystkich tymczasowo zawieszonych” testów nuklearnych i rozwoju międzykontynentalnych pocisków balistycznych.

Tak się akurat składa, że Hwasong-12 może (ponoć) latać z „ciężką głowicą jądrową”, więc tego testu zdecydowanie można się obawiać. Zwłaszcza że jego wystrzelenie jest częścią trwających wysiłków mających na celu wzmocnienie armii kraju przeciwko „wrogim” Stanom Zjednoczonym. Sam test (wedle państwowej telewizji) „potwierdził celność, bezpieczeństwo i efektywność operacyjną” pocisku.

Test pocisku Hwasong 12. Północnokoreański gigant wzniósł się tak wysoko, że zrobił zdjęcie kuli ziemskiej

30 stycznia Korea Północna przeprowadziła testowe wystrzelenie pocisku balistycznego średniego zasięgu Hwasong 12 w niedzielę. Wedle szacunków ekspertów z Japonii i Południowej Korei Hwasong 12 osiągnął maksymalną wysokość około 2000 km, leciał przez około 30 minut i pokonał około 800 km. Najwyraźniej przeleciał nad Japonią, lądując w Oceanie Spokojnym i choć mogłoby się wydawać, że przyciągnął uwagę tamtejszych obywateli, to w rzeczywistości operował daleko poza ich linią wzroku.

Wedle Korei Północnej w tym teście pocisk Hwason 12 osiągnął taką wysokość, że mógł zrobić zdjęcie kuli ziemskiej, czego efekt możecie zresztą zobaczyć powyżej. Bez względu na efekt i skutek testu, to już siódmy test pocisku tego totalitarnego państwa wbrew sankcjom nałożonym przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.