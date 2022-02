Nadchodzi tanie paliwo wodorowe? Pomoże proces znany od 50 lat

Chemicy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz opracowali prostą metodę wytwarzania nanocząstek aluminium, które rozszczepiają wodę i generują paliwo wodorowe.

Aluminium to wysoce reaktywny metal, który może usuwać tlen z cząsteczek wody i tym samym generować wodór. Jego obecność w produktach, które ulegają zamoczeniu nie stanowi zagrożenia, gdyż aluminium natychmiast reaguje z powietrzem, tworząc powłokę tlenku glinu, która blokuje dalsze reakcje.

Naukowcy od lat starają się znaleźć wydajne i opłacalne sposoby wykorzystania reaktywności aluminium do wytwarzania czystego paliwa wodorowego. Nowe badania przeprowadzone przez chemików z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz (UCSC) pokazują, że łatwy do wytworzenia kompozyt galu i aluminium tworzy nanocząsteczki, które szybko reagują z wodą w temperaturze pokojowej. Powstają duże ilości wodoru, a gal może zostać łatwo odzyskany do ponownego użycia.

Nie potrzebujemy żadnego wkładu energetycznego, a wodór powstaje jak szalony. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. prof. Scott Oliver u UCSC

Reakcja znana od 50 lat

Reakcja aluminium i galu z wodą jest znana od lat 70. ubiegłego wieku. Jest skuteczna, ponieważ gal w temperaturze pokojowej ma postać cieczy, która usuwa pasywną powłokę tlenku glinu, umożliwiając bezpośredni kontakt aluminium z wodą. Do nowej metody naukowcy wprowadzili kilka modyfikacji.

Wcześniejsze techniki wykorzystywały głównie bogate w aluminium mieszaniny aluminium i galu, a w niektórych przypadkach bardziej złożone stopy. Laboratorium Bakthana Singarama, w którym pracował prof. Oliver, odkryło jednak, że produkcja wodoru wzrasta w przypadku kompozytu bogatego w gal. Tempo produkcji wodoru było tak wysokie, że naukowcy uznali, że musi być coś zasadniczo innego w tym stopie.

Uczeni odkryli, że tworzenie się nanocząstek aluminium może odpowiadać za zwiększoną produkcję wodoru. Wykorzystując skaningową mikroskopię elektronową i rentgenografię strukturalną, badacze wykazali powstawanie nanocząstek aluminium w kompozycie gal-aluminium w proporcji 3:1. To okazało się optymalną wartością dla produkcji wodoru.

Nasza metoda wykorzystuje niewielką ilość aluminium, co zapewnia, że wszystko rozpuszcza się w większości galu jako dyskretne nanocząstki. To generuje znacznie większą ilość wodoru, prawie całkowitą w porównaniu do teoretycznej wartości opartej na ilości aluminium. Ułatwia to również odzyskiwanie galu w celu ponownego wykorzystania. prof. Scott Oliver

Kompozyt może być wykonany z łatwo dostępnych źródeł aluminium, m.in. zużytej folii lub puszek. Produkt może być przechowywany przez długi czas poprzez pokrycie go cykloheksanem w celu ochrony przed wilgocią.