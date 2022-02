NuScale wybuduje pierwszą modułową elektrownię jądrową w Polsce na zamówienie KGHM

KGHM Polska Miedź S.A. podpisała ostateczną umowę handlową z NuScale Power, w ramach której Amerykanie wybudują w Polsce elektrownię VOYGR działającą w oparciu o modułowe reaktory SMR. Projekt ma być ukończony do 2029 r. i produkować będzie 462 MWe czystej energii elektrycznej.

Jak wynika z wypowiedzi Marcina Chludzińskiego, prezesa zarządu KGHM Polska Miedź, polska spółka będzie uczestniczyć w przygotowaniu „całego projektu inwestycyjnego”, łącznie z wyborem lokalizacji. Dla KGHM, firmy będącej właścicielem największego w Europie złoża rudy miedzi, perspektywa ta otwiera nową drogę do dekarbonizacji większości procesów wydobywczych. Nie wspominając już o redukcji kosztów, co również zostało potwierdzone przez Chludzińskiego:

Technologia SMR zwiększy efektywność kosztową firmy i przekształci polski sektor energetyczny – dodał prezes zarządu KGHM.

NuScale VOYGR – pierwsza modułowa elektrownia jądrowa w Polsce

Kontrakt podpisany z Amerykanami przewiduje budowę 6 małych i modułowych reaktorów jądrowych. Obie strony zaznaczyły jednak możliwość dalszej rozbudowy, czyli dobudowania kolejnych 6 modułów, co aktualnie jest maksymalną konfiguracją oferowaną przez NuScale. Reaktory budowane w Polsce otrzymały już tzw. Standard Design Approval (zatwierdzenie projektu) od amerykańskiego Nuclear Regulatory Commission (urząd dozoru jądrowego). Nie oznacza to jednak, że to koniec papierologii. NuScale musi wystąpić jeszcze o zgodę na budowę, czyli o Combined License Application (COLA), co według zapewnień przedstawicieli firmy, ma stać się do końca drugiego kwartału 2023 r.

Czas oczekiwania na pozytywne rozpatrzenie tego rodzaju wniosku może zająć amerykańskim urzędnikom nawet 2 lata. Jeśli więc wszystko pójdzie zgodnie z planem, reaktory NuScale otrzymają wszystkie stosowne pozwolenia w USA do 2025 r. Kwestia ta jest dość ważna, jeśli chodzi o budowę reaktorów w Polsce – wszystkie problemy i opóźnienia w amerykańskich urzędach prawdopodobnie przekształcą się w te same problemy i opóźnienia w urzędach unijnych, które muszą wyrazić odpowiednie zgody na budowę reaktorów SMR w Polsce. Miejmy nadzieję, że nic takiego nie będzie mieć miejsca.

Trzeba też przyznać, że KGHM ma świetne wyczucie czasu. Budowa modułowych reaktorów w Polsce została ogłoszona zaraz po tym, jak prezydent Francji przedstawił nową energetyczną strategię, według której Francja powróci do budowania dużych reaktorów jądrowych. Nie wspominając już o aktualnym kryzysie energetycznym wywołanym poniekąd na życzenie Niemców, którym wydawało się, że Rosja jest normalnym krajem, z którym w normalny sposób można współpracować, jeśli chodzi o zakup gazu ziemnego.

Mam nadzieję, że projekt budowy reaktorów SMR poprą również wszystkie polskie organizacje proekologiczne. Jak wynika z wyliczeń zaprezentowanych przez KGHM, uruchomienie 6 modułowych reaktorów pozwoli na redukcję polskich emisji o 3 proc. Miejmy nadzieję, że to dopiero początek.