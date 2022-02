Nowa oferta sprzedażowa GeForce RTX 3090 Ti zwiastuje… pożyczkę

Mamy dla Was coś, co w teorii powinniśmy widzieć już przed kilkoma dniami, a w praktyce jest to obecnie niczym „wiedza zakazana”. W sieci pojawiła się oferta sprzedażowa GeForce RTX 3090 Ti wystawiona w sklepie Rakuten w Japonii, która listuje model od MSI w ogromnej cenie. Mowa dokładnie o karcie GeForce RTX 3090 Ti Suprim X 24 G.

Najnowsza oferta sprzedażowa GeForce RTX 3090 Ti w japońskim sklepie wspomina o jeszcze wyższej cenie nowego flagowca

Wedle dumnych zapowiedzi NVIDIA z początku stycznia, karty graficzne GeForce RTX 3090 Ti powinny już wjeżdżać na półki. Firma zapowiedziała, że ich debiut będzie miał miejsce w styczniu, ale najwyraźniej „coś nie pykło” i tym „czymś” nie są jakieś błahostki, a ogromne problemy na poziomie sprzętu i BIOSu. Te ponoć wstrzymały produkcje i wymusiły pewnego rodzaju zmiany na wyprodukowanych już kartach przez producentów pokroju właśnie MSI.

Obecnie NVIDIA milczy na temat tej karty graficznej, potęgując niepewność i tracąc nieco na wizerunku, bo nawet przyznanie się do błędu zostałoby odebrane lepiej, niż próba zamiecenia problemu pod dywan. Zwłaszcza że o GeForce RTX 3090 Ti będą przypominać nam oferty pokroju tej w japońskim sklepie, która jednak nie jest pierwszą w sieci. To dumne miano należy się ofertom w Europie, wskazujące na cenę około 4000$ za wersję Suprim X 24G oraz Gaming X Trio 24G, czyli o jakieś 66% wyższe względem RTX 3090.

Oferta w Rakuten wspomina o cenie 633773 jenów, czyli około 22500 zł, czyli o wiele za dużo i to nawet jak na flagową kartę graficzną. Ta wedle specyfikacji MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X 24G ma rzekomo działać na taktowaniu rzędu 1,880 MHz w trybie Gaming i Silent, ale tryb Extreme podbije zegary do 1900 Hz. GeForce RTX 3090 Ti Suprim X 24G ma dzierżyć TDP na poziomie 480 W, a minimalna moc polecanego zasilacza sięga 1000 watów.

Chociaż początkowe przecieki sugerowały, że RTX 3090 Ti sięgnie po nowe złącza zasilania 12VHPWR, to okazuje się, że model Suprim X 24G nadal będzie wykorzystywał tradycyjne 8-pinowe przewody (aż trzy).