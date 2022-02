Oto aparat OM System OM-1 i dwa odświeżone obiektywy. Firma odświeża klasykę

OM System stawia na ofensywę sprzętową. Firma zaprezentowała nowy aparat OM System OM-1 wraz z dwoma nowymi, ale dobrze znanymi obiektywami – M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO II oraz M.Zuiko Digital ED 40-150mm F4.0 PRO.

OM System OM-1, czyli Micro 4/3 na sterydach

Największą nowością nowego aparatu jest nowa matryca BSI Live MOS (z tylnym podświetleniem Quald Pixel Bayer Pattern Stacked CMOS) z procesorem obrazu TruePic X, który ma być trzy razy szybszy w działaniu od poprzednika. Matryca ma rozdzielczość 20 Mpix, która w trybie Handheld High Res Shot, dzięki łączeniu ujęć, pozwala rozszerzyć ją do 50 Mpix.

Aparat oferuje poprawiony tryb zdjęć seryjnych – do 50 klatek na sekundę (C-AF) lub do 120 klatek (S-AF) oraz lepsze działanie autofocusu. Do dyspozycji mamy aż 1053 punkty (Cross Quad Pixel AF), a ustawienie ostrości wspierają algorytmy sztucznej inteligencji. Aparat jest wyposażony w stabilizację obrazu sięgającą 8EV.

Poprawiony jest też wizjer, który teraz oferuje rozdzielczość aż 5,76 mln punktów, przy powiększeniu 1,65x oraz oferuje 120 Hz odświeżanie obrazu. A dzięki funkcji Night View, na ekranie łatwiej zobaczymy obiektywy nawet w bardzo ciemnym otoczeniu. Ekran jest wychylany i obracany. Ma przekątna 3 cali, jest dotykowy i oferuje rozdzielczość 1,62 mln punktów (900 x 600 pikseli).

Obudowa jest uszczelniona i zgodna z normą IP53 oraz pozwala na działanie w temperaturze do -10 stopni Celsjusza. Wizualnie, a także jeśli chodzi o rozmieszczenie przycisków, OM System OM-1 niewiele różni się od Olympusa OM-D E-M1 Mark II oraz Mark III.

Dawny Olympus pozostanie dobrym wyborem dla filmowców Oferuje 10-bitowy zapis filmów 4K w 60 klatkach na sekundę oraz 240 klatkach w rozdzielczości FullHD. Obsługuje standardy H.264, H.265 oraz Multi Frame Rate. Maksymalna długość nagrywanych sekwencji to 30 minut. Mamy tu też obsługę OM-Log oraz możliwość wysyłania danych RAW do urządzeń zewnętrznych (C4K 12-bit, 4:4:4).

Za zasilanie odpowiada akumulator BLX-1 o pojemności 2280 mAh. Do dyspozycji mamy dwa gniazda kart pamięci SD/SDHC/SDXC, zgodne ze standardem UHS-II.

OM System OM-1 jest już dostępny w przedsprzedaży w cenie 9 990 zł, a wysyłka pierwszych egzemplarzy ruszy w I połowie marca 2022 roku.

M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO II, czyli klasyka w nowej odsłonie

Obiektyw M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO to zdecydowanie najbardziej znany obiektyw systemu Micro 4/3. Odpowiednik ogniskowej 24-80mm dla pełnej klatki jest najbardziej uniwersalnym obiektywem marki.

II odsłona obiektywu oferuje układ optyczny składający się z 14 elementów w 9 grupach (1 soczewka EDA, 2 soczewki asferyczne, 1 soczewka DSA, 2 soczewki ED, 1 soczewka HD, 2 soczewki HR), z czterema soczewkami asferycznymi. Producent zapewnia, że ma to pozwolić na uzyskanie ostrego obrazu w całym kadrze, na całej długości ogniskowych. Po podłączeniu do aparatu OM System OM-1, obiektyw ma radzić sobie z autofocusem przy prędkości 50 klatek na sekundę (AF/AE tracking).

Minimalna odległość ostrzenia to 20cm, a przy najdłuższej ogniskowej maksymalne powiększenie to 0,6x, więc obiektyw można wykorzystać do makrofotografii. Pomaga w tym obsługa Focus Stackingu.

Konstrukcja obiektywu jest uszczelniona i nie zabrakło tutaj znanego z I odsłony mechanizmu Manual Focus Clutch. Wystarczy przesunąć w dół pierścień ostrzenia aby przełączyć się z automatycznego ustawiania ostrości na ręczne.

Cena M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO II to 4 490 zł, a dostawy rozpoczną się w I połowie marca 2022 roku.

M.Zuiko Digital ED 40-150mm F4.0 PRO – reporterski zoom w ciemniejszej odsłonie

Ciemniejsza i przystępniejsza cenowo odmiana najbardziej uniwersalnego zoomu M.Zuiko. Bazuje na takim samym układzie optycznym, składającym się z 15 elementów w 9 grupach (2 soczewki ED, 1 Super ED, 1 HR oraz 2 soczewki asferyczne). Układ soczewek ma znacząco tłumić aberracje chromatyczne typowe dla teleobiektywów. Powłoka ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical) ma skutecznie redukować flary i ghosting w trudnych warunkach oświetleniowych.

Maksymalna długość obiektywu to 124mm. Jest przy tym bardzo lekki, jego masa to 382 gramy. To o prawie 400 gramów mniej niż w przypadku wersji F/2.8. Minimalna odległość ostrzenia to 70cm, a maksymalne powiększenie przy najdłuższej ogniskowej to 0,41x.

M.Zuiko Digital ED 40-150mm F4.0 PRO został wyceniony na 3 999 zł i jego dostawy również ruszą w I połowie marca 2022 roku.