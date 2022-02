Samsung Galaxy S22 dostępny w Polsce. Znamy ich ceny i możliwości

Wydarzenie Galaxy Unpacked jest już za nami. Samsung zaprezentował na nim trzy smartfony Galaxy S22. Ceny i specyfikacja smartfonów nie stanowią już żadnej tajemnicy.

Subtelne zmiany wizualne serii Galaxy S22

Szybki rzut oka na nowe smartfony Galaxy S22 i pewnie wielu z Was powie – to już było. Przecież to Galaxy S21, S21+ i Note20 Ultra. Nie do końca. Galaxy S22 i S22+ faktycznie mają bardzo zbliżony kształt obudowy do poprzedników. Ale Samsung zrezygnował z zaokrąglonych krawędzi na rzecz nieco bardziej kanciastych, na kształt iPhone’ów 13. Oczywiście jest to kwestia gustu, ale czysto subiektywnie był to krok w bardzo dobrym kierunku. Oba modele są pierwszymi z serii, do produkcji których użyto specjalnie wzmocnionego aluminium. Ekran i tylny panel pokrywa szkło Gorilla Glass Victus+ (również w Galaxy S22 Ultra). To specjalny wariant dostępny (póki co) na wyłączność serii Galaxy S22. Obudowy są wodoszczelne, zgodnie z normą IP68.

Galaxy S22 Ultra wyraźnie odróżnia się od mniejszych braci, ale z drugiej strony kształt obudowy niewiele różni się od Note’a20 Ultra. Gdyby nie wyspa aparatu, a raczej jej brak na rzecz pojedynczo wystających obiektywów (trochę jak w LG Velvet), oba smartfony można łatwo pomylić. Szczególnie że Galaxy S22 Ultra też ma rysik chowany w dolnej krawędzi obudowy. Co może jasno dać nam do zrozumienia co czeka, albo raczej co nie czeka serii Galaxy Note.

Pozostając nieco w temacie wyglądu. Zmieniły się też pudełka. Są bardziej ekologiczne przez to, że są jeszcze cieńsze niż w serii Galaxy S21 (o 19%) i jak łatwo się domyślić, nie znajdziemy w nich ładowarki.

Zajrzyjmy pod maskę – specyfikacja Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 i Galaxy S22+ mają bardzo zbliżoną specyfikację. Różnią się oczywiście ekranem i wymiarami obudowy. W Galaxy S21 mamy bardzo kompaktowe 6,1 cala. To ekran Dynami AMOLED 2X, ze 120 Hz odświeżaniem obrazu (zakres 10-120 Hz) i rozdzielczością FullHD+. Obudowa ma wymiary 70,6 x 146 x 7,6mm i waży 168 gramów. W Galaxy S22+ ekran ma przekątną 6,6 cala i te same parametry. Obudowa to z kolei 75,8 x 157,4 x 7,6mm, a jej masa wynosi 196 gramów.

Drugą istotną różnicą jest akumulator. Ten w Galaxy S21 ma zaskakująco małą pojemność 3700 mAh i obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 25W i bezprzewodowe o mocy 15W. W Galaxy S22+ mamy ogniwo o pojemności 4500 mAh i w końcu wyraźnie szybsze ładowanie przewodowe o mocy 45W. Do tego również 15W bezprzewodowo i oba modele oferują bezprzewodowe ładowanie zwrotne.

Sercem smartfonów jest układ Samsung Exynos 2200. Obok niego znajdziemy 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Wśród dostępnej łączności znajdziemy 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC i czytnik linii papilarnych w ekranie.

Taki sam jest zestaw aparatów. Główny o rozdzielczości 50 Mpix (F/1.8, Dual Pixel, OIS, kąt widzenia 85 stopni), ulatra-szerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix (F/2.2, kąt widzenia 120 stopni) oraz zoom z teleobiektywem o rozdzielczości 10 Mpix (F/2.4, OIS, 3-krotny zoom optyczny, kąt widzenia 36 stopni). Uzupełnia to aparat do selfie o rozdzielczości 10 Mpix (F/2.2).

Galaxy S22 Ultra nie bierze jeńców – specyfikacja

W Galaxy S22 Ultra znajdziemy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości QHD+ i 120 Hz odświeżaniem obrazu. Tutaj automatyczne odświeżanie odbywa się w pełnym zakresie 1-120 Hz. Wyświetlacz ma przekątną 6,8 cala, a obudowa wymiary 77,9 x 163,3 x 8,9 mm przy masie 129 gramów.

W Galaxy S22 Ultra mamy ten sam układ Exynos 2200 co w mniejszych wariantach, za to dostępne opcje pamięci to 8/128 GB oraz 12/256, 12/512 GB, a także 12 GB pamięci RAM i 1 TB. W każdym z trzech modeli Galaxy S22 zabrakło miejsca na gniazdo kart pamięci.

Zestaw aparatów wygląda imponująco. Mamy tu aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix (F/1.8, OIS, kąt widzenia 85 stopni), ultra-szerokokątny 12 Mpix (F/2.2, 120 stopni), zoom z teleobiektywem 10 Mpix (3-krotny zoom optyczny, F/2.4, kąt widzenia 36 stopni), drugi aparat z teleobiektywem 10 Mpix (10-krotny zoom optyczny, F/4.9, 11 stopni) oraz aparat ultra-szerokokątny 12 Mpix (F/2.2, 120 stopni). Uzupełnia to aparat do selfie o rozdzielczości 40 Mpix. Warto wspomnieć, że obiektyw głównego aparatu chroni szkło Super Clar Glass (Gorilla Glass DX), które ma wpuszczać więcej światła do matrycy.

Galaxy S22 Ultra jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Obsługuje on szybkie ładowanie przewodowe o mocy 45W, a do tego 15W bezprzewodowo i bezprzewodowe ładowanie zwrotne.

Co jeszcze znajdziemy w smartfonach Galaxy S22?

Seria Galaxy S22 to również oprogramowanie i dodatkowe funkcje. Zacznijmy od aparatów, na których Samsung mocno skupia się przy promocji nowych modeli. Na początku mamy nagrywanie filmów w nocy, podczas którego oprogramowanie automatycznie dopasowuje liczbę rejestrowanych klatek na sekundę w celu poprawienia jakości obrazu. Podczas nagrywania poprawiono też efekt HDR oraz dodano obsługę 12-bitowego HDR-u, a także działanie autofocusu i optycznej stabilizacji obrazu (kąt korekcji OIS podniesiono o 58%). Pozostając w temacie filmów, nową funkcją są nagrania portretowe oraz automatyczne kadrowanie, które teraz jest w stanie rejestrować 10 poruszających się osób w odległości do 5 metrów od obiektywu.

W trakcie fotografowania w maksymalnej rozdzielczości 108 Mpix (w Galaxy S22 Ultra) algorytmy oprogramowania poprawiają szczegółowość fotografowania. Podczas korzystania z zoomu smartfon automatycznie dopasowuje typ przybliżenia do kadru. Jeśli oprogramowanie uzna, że zoom optyczny warto wesprzeć w formie cyfrowej, aktywuje dodatkowo zoom hybrydowy.

Wszystkie zarejestrowane materiały można szybko i wygodnie przesłać do Snapchata, albo stworzyć z nich efektowne nagranie w ramach funkcji Tworzenia Historii.

Samsung zapewnia, że poprawił działanie większości funkcji dostępnych w serii Galaxy S21 oraz Note20. Nowością, dostępną w Galaxy S22 Ultra, jest konwersja tekstu pisanego za pomocą rysika na tekst drukowany. Ekranu smartfonu razem z rysikiem, można też użyć jako ekranu wyboru kolorów podczas rysowania na tablecie w aplikacji Clip Studio Paint.

Smartfony Galaxy S22 pracują pod kontrolą Androida 11 z nakładką One UI 4.0. Nakładka oferuje konfigurowalną paletę kolorów, nowe i rozbudowane widgety, czy automatyczne wypełnianie tekstu, który jest sugerowany jako podpowiedź widoczna nad klawiaturą. Pojawią się też wizualne zmiany interfejsu oraz rozbudowana możliwość śledzenia aktywności aplikacji. Np. możemy zobaczyć kiedy i które aplikacje korzystały z dostępu do aparatu, czy mikrofonu.

Ceny Galaxy S22 i przedsprzedaż

Ceny smartfonów Samsung Galaxy S22:

Samsung Galaxy S22 8/128 GB – 3 999 zł,

Samsung Galaxy S22 8/256 GB – 4 199 zł.

Samsung Galaxy S22+ 8/128 GB – 4 999 zł,

Samsung Galaxy S22+ 8/256 GB – 5 199 zł,

Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128 GB – 5 899 zł,

Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256 GB – 6 399 zł,

Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512 GB – 6 899 zł.

Przedsprzedaż modeli Galaxy S22 i Galaxy S22+ trwa od 9 lutego do 9 marca, a Galaxy S22 Ultra od 9 do 24 lutego. Przy zakupie każdego z modeli dostajemy słuchawki Galaxy Buds Pro.

Drugą promocją jest nowa odsłona akcji Samsung Odkup. W rozliczeniu możemy pozostawić swój stary smartfon, a wartości odkupu są naprawdę konkretne. Za sprawnego Galaxy S21 Ultra w dobrym stanie wizualnym dostaniemy co najmniej 3 000 zł. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej promocji.