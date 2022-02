Debiutuje seria Galaxy Tab S8. Samsung wierzy w tablety!

Obok smartfonów Galaxy S22, dzisiaj zadebiutowały trzy tablety Samsung Galaxy Tab S8. To pokazuje, że firma nadal wierzy w tablety i oferuje nam bardzo mocne urządzenia.

Specyfikacja tabletów Galaxy Tab S8. Samsung oferuje nam sprzęt z wysokiej półki

Smartfony Galaxy Tab S8 dostępne są w trzech rozmiarach:

Galaxy Tab S8 – ekran LPTS, 11-cali, 2560 x 1600 pikseli, odświeżanie 120 Hz, obudowa o wymiarach 163,5 x 253,8 x 6,3 grama, masa 503 lub 507 gramów (wersja Wi-Fi i LTE),

Galaxy Tab S8+ – ekran Super AMOLED, 12,4 cala, 2800 x 1752 pikseli, 120 Hz, obudowa 185 x 285 x 5,7mm, masa 567 lub 572 gramy,

Galaxy Tab S8 Ultra – Super AMOLED, 14,6 cala, 2960 x 1848 pikseli, 120 Hz, 208,6 x 326,4 x 5,5mm, masa 726 lub 728 gramów.

Sercem tabletów jest układ Qualcomm Snapdragon 895 z 8-rdzeniowym procesorem, wykonany w 4nm procesie technologicznym. Galaxy Tab S8 jest dostępny w wersji 8/128 GB. Galaxy Tab S8+ dodatkowo w wersji 8/256 GB, a Tab S8 Ultra w wersjach 8/128, 12/256 oraz aż 16/512 GB. Nie ma możliwości rozszerzenia pamięci wbudowanej kartą microSD.

Każdy z tabletów dostał podwójny aparat główny (szeroki + ultra-szeroki kąt) o rozdzielczości 13 i 6 Mpix. Do tego aparat do selfie o rozdzielczości 12 Mpix, a w Galaxy Tab S8 Ultra mamy z przodu jeszcze jeden, ultra-szerokokątny aparat o rozdzielczości 12 Mpix.

Do wyboru mamy warianty z Wi-Fi (6e) oraz opcjonalnym 5G. Do tego Bluetooth 5.2, USB-C, trzy mikrofony, cztery głośniki AKG oraz czytnik linii papilarnych umieszczony w ekranie. Galaxy Tab S8 pracują pod kontrolą Androida 12 z nakładką One UI 4.0.

Tablety obsługują szybkie ładowanie o mocy 45W. Za zasilanie odpowiadają akumulatory (od najmniejszego tabletu) o pojemności 8 000, 10 090 oraz 11 200 mAh. W zestawie sprzedażowym nie znajdziemy ładowarki, za to do każdego tabletu jest dodawany rysik S-Pen.

Ceny i przedsprzedaż Galaxy Tab S8

Przedsprzedaż tabletów Galaxy Tab S8 tra od 9 do 24 lutego. W prezencie otrzymamy etui bookcover z klawiaturą w wariancie slim przy zakupie Galaxy Tab S8 oraz S8+ lub wariant tradycyjny przy zakupie Galaxy Tab S8 Ultra.

Ceny wyglądają następująco: