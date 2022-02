Słońce z kolejnymi misjami badawczymi. NASA ogłosiła najnowsze plany

Dwie nowe misje NASA, czyli MUSE oraz HelioSwarm, mają umożliwić lepsze zbadanie naszej gwiazdy. Naukowcy chcą między innymi zrozumieć, jak Słońce wpływa na otaczające środowisko.

MUSE i HelioSwarm zapewnią nowy i głębszy wgląd w atmosferę słoneczną i pogodę kosmiczną. Misje te nie tylko poszerzają zakres naukowy naszych innych misji heliofizycznych – ale także zapewniają unikalną perspektywę i nowatorskie podejście do zrozumienia tajemnic naszej gwiazdy. Thomas Zurbuchen, NASA

MUSE (The Multi-slit Solar Explorer) ma składać się ze statku kosmicznego poruszającego się po orbicie okołoziemskiej. Będzie on wyposażony w dwa instrumenty operujące w ekstremalnym świetle ultrafioletowym (EUV). Dokładniej rzecz biorąc, chodzi o spektrograf i kamerę, które umożliwią badanie korony słonecznej pod kątem tamtejszych temperatur oraz eksplozji. To właśnie rozbłyski czy koronalne wyrzuty masy w ogromnym stopniu wpływają na pogodę kosmiczną.

Celem misji MUSE oraz HelioSwarm będzie Słońce i powiązane z nim zjawiska

Z kolei HelioSwarm ma się składać z konstelacji dziewięciu statków kosmicznych, które będą ze sobą współpracować. Ich celem będzie wykonywanie pomiarów dotyczących zmian w polu magnetycznym Słońca oraz zbieranie informacji dotyczących zjawiska wiatru słonecznego. Wiatr ten obejmuje swoim zasięgiem całą zewnętrzną warstwę atmosfery Słońca, czyli heliosferę.

Niestety nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie wystartują obie misje. Przedstawiciele NASA mają nadzieję, iż MUSE pomoże im wypełnić luki w wiedzy dotyczącej zależności na linii Słońce-Ziemia. W efekcie możliwe będzie lepsze zrozumienie i skuteczniejsze przewidywanie pogody kosmicznej. Niewielkich rozmiarów satelity oddelegowane do działania w ramach misji HelioSwarm mają natomiast zrewolucjonizować badania poświęcone wiatrowi słonecznemu.