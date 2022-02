Tytanowe wstawki to przeżytek. Nowy implant klatki piersiowej StarPore można po prostu wydrukować

Już ponad 20 pacjentów z całego świata otrzymało implanty klatki piersiowej wykonane z nowego materiału o nazwie StarPore, opracowanego przez australijską firmę Anatomics Pty Ltd.

Rekonstrukcja klatki piersiowej to zabieg, który stosuje się dość rzadko. Wykonując go, chirurdzy nie mieli zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o rodzaj implantów – najczęściej stosowano tutaj implanty ze stopów tytanowych lub kobaltowych, które nie zapewniają odpowiedniej elastyczności konstrukcji oraz traktowane są przez organizm pacjenta jak ciała obce. Australijska firma Anatomics postanowiła rozwiązać obydwa te problemy tworząc nowy polimer o nazwie StarPore

StarPore – rewolucja w implantach

Chirurdzy, którzy mieli już okazję wszczepiać rekonstruować klatkę piersiową przy użyciu StarPore są zachwyceni właściwościami tego materiału. Polimer jest odpowiednio elastyczny, dzięki czemu zrekonstruowana klatka pracuje tak samo jak oryginał. Kolejną właściwością polimeru StarPore jest to, że jest on porowaty i neutralny biologicznie, co sprawia z kolei, że tkanki wewnętrzne pacjenta traktują go, jak naturalną tkankę kostną i swobodnie zaczynają obrastać wokół implantu, co prowadzi z kolei do pełnej rekonwalescencji po operacji.

Ostatnią, cudowną właściwością tego materiału jest to, że nie przeszkadza on w żaden sposób w zdjęciach rentgenowskich (w przeciwieństwie do np. implantów tytanowych), co znacznie ułatwia monitorowanie stanu zdrowia pacjenta po operacji i pozwala na prowadzenie pełnej diagnostyki w przyszłości.

— Implant StarPore pozwolił naszemu pacjentowi żyć całkowicie normalnie – prowadzić samochód, schylać się, czy po prostu wziąć głęboki oddech – mówi dr Michael Harden z Royal North Shore Hospital Australia

Do tego nowy rodzaj polimeru jest znacznie tańszy w produkcji, niż implanty tytanowe no i pozwala na o wiele lepsze dopasowanie do układu kostnego pacjenta, dzięki o wiele większej precyzji podczas projektowania jego kształtu w oparciu o trójwymiarowe skany klatki piersiowej czekającej na rekonstrukcję.