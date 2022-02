T-Mobile wyłącza stacje bazowe 3G. Znamy pierwsze lokalizacje

T-Mobile startuje z całkowitym wyłączaniem sieci 3G. Na początek będzie to kilkadziesiąt stacjo bazowych, które rozpoczną cały proces.

T-Mobile wyłącza sieć 3G

Na pierwszy ogień pójdzie 56 stacji bazowych w powiatach ostrowieckim, starachowickim i opatowskim. Pozwoli to na uwolnienie pasma częstotliwości 900 MHz, które dołączy do już wyłączonego 2100 MHz. Całkowite wyłączenie tego pasma miało miejsce na początku października 2021 roku. Wyłączenie całej sieci 3G w T-Mobile odbędzie się do końca 2023 roku.

3G staje się martwym pasmem. Wyłączenie go przyśpieszy sieć LTE i 5G

Aż 97% danych przesyłanych przez klientów T-Mobile przechodzi przez sieć LTE i 5G. W praktyce z 3G korzystamy praktycznie tylko tam, gdzie jest niewystarczający zasięg wyższych technologii.

Po wyłączeniu pasma 900 MHz, na nim i wspomnianym wcześniej 2100 MHz uruchomione zostaną sieci nowszej generacji. T-Mobile szacuje, że przełoży się to na wzrost prędkości Internetu o ponad 10%. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu pojemności sieci, co pozwoli większej liczbie klientów korzystać z wyższych prędkości w tym samym czasie.

Czy wyłączenie 3G będzie wymagało wymiany karty SIM?

Może tak się zdarzyć jeśli korzystasz z karty starszej niż 7 lat. Wówczas może się okazać, że nie obsługuje ona sieci LTE. Warto sprawdzić jak to wygląda w przypadku starszych numerów naszych rodziców czy dziadków. Takich kart nie powinno być dużo i mam nadzieję, że T-Mobile zorganizuje jakąś akcję SMS-ową i poinformuje klientów korzystających ze starszych SIM-ów. Starsze karty można za darmo wymienić na nowe, oczywiście z tym samym numerem telefonu, w salonach T-Mobile. Taki proces jest realizowany od ręki, a nowa karta zaczyna działać zazwyczaj w ciągu kilku minut.