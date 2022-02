Terakotowa Armia się powiększa. Odkryto kolejnych 20 figur

Terakotowa Armia odsłania swoje kolejne tajemnice. Niedawno odkryto 20 nieznanych wcześniej żołnierzy, a ukrytych może być jeszcze ponad 6000. Jak to możliwe?

Do tej pory uważano, że Terakotową Armię tworzy ok. 8100 figur naturalnej wielkości, wykonanych z wypalonej gliny, czyli terakoty. Przedstawiają one żołnierzy, oficerów i konie w grobowcu chińskiego Pierwszego Cesarza Qin. Szacunki te wydają się być niedokładne, bo – jak podaje China Global Television Network – odkryto kolejnych 20 wojowników. Wiele wskazuje, że nieznanych figur mogą być nawet tysiące.

Terakotowa Armia pochodzi z końca trzeciego wieku przed naszą erą, ale pierwsze figury odkryto dopiero w 1974 r., gdy lokalni rolnicy próbowali wykopać studnię 1,5 km od grobowca. Od tego czasu namierzono prawie 8000 kolejnych rzeźb, a teraz do kolekcji dołączyło kolejnych 20 żołnierzy, w tym generała i średniego rangą oficera armii.

Na żołnierzy trafiono w wykopie nr 1 Terakotowej Armii w Xi’an. Ma on łączną powierzchnię 14 000 m2, która jednak nie została w pełni zbadana, więc niektórzy sugerują, że podobnych figur ceramicznych może być nawet 6000. Jeżeli doniesienia te by się potwierdziły, znana nam Armia Terakotowa niemalże by się podwoiła.

Armia chroniąca przed duchami

Terakotowa Armia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w 1987 r. Zawiera 8000 żołnierzy, 150 koni bojowych, 130 rydwanów i ogromną ilość broni, w tym miecze, włócznie, kusze. Niektóre elementy uzbrojenia są niekompletne, co świadczy, że część terakotowych wojowników jest jeszcze gdzieś ukryta.

Kiedy w 210 r. p.n.e. zmarł pierwszy cesarz z dynastii Qin – Shi Huang – prawie 700 000 wzięło udział w budowie jego mauzoleum, które miało przypominać prawdziwą krainę – z wieżami, pałacami, a nawet rzekami. Do dzisiaj wiele szczegółów na temat grobowca jest owianych tajemnicą i wzbudza zainteresowanie naukowców z całego świata.

Terakotowa Armia przedstawia armię cesarza Qina. Był on znany nie tylko ze swoich sukcesów, ale także lęku przed śmiercią i złymi duchami. Historycy twierdzą, że celem budowy Armii Terakotowej była ochrona cesarza w życiu pozagrobowym.